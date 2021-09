Covid USA, Data: Média de 1.900 mortes por dia. Isso não aconteceu muito desde março – Estrangeiro

Milão, 22 de setembro de 2021 – Il Doença do coronavírus Voltar para espalhar Estados Unidos da America: EU casos de morte subiu para a média Mais de 1900 por dia Pela primeira vez desde o início de março. De acordo com a Associated Press, os especialistas confirmam que o vírus afeta muito o i 71 milhões de americanos não foram vacinados. Covid causou em dezembro passado cerca de 3000 mortes por diaMas então quase não havia vacinas e agora 64% da população recebeu pelo menos uma dose. Nas últimas duas semanas, as mortes diárias aumentaram 40%, de 1.387 a 1947, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

O número de mortes de Covid nos Estados Unidos excedeu o númeroInfluência espanhola Em 1918. O número de mortes causadas pelo vírus Corona na verdade ultrapassou 675.000, que era o limiar da epidemia há um século.

Situação crítica também em Rússia: Está registrado no país 817 mortes nas últimas 24 horasComparado com 812 no dia anterior. Isso traz o total de mortes para 200.625. De acordo com os dados do centro de crise, 2,74% das pessoas infectadas com o vírus Corona morreram.