Bolsa de Valores da Itália, Comentário sobre a Sessão de Hoje (24 de maio de 2021)

Entre as empresas da FTSEMib que hoje dividem dividendos, destacam-se BPER Banca, ENI, Generali, IntesaSanpaolo, Italgas e Unipol. Fechamento positivo da Juventus FC

Diferenças parciaisEm relação aos principais indicadores da bolsa italiana e dos principais mercados financeiros europeus na primeira sessão da semana. FTSEMib foi penalizado antes Separe os lucros das 18 empresas que compõem a cesta: De acordo com os cálculos das operadoras, a distribuição dos cupons teria afetado aproximadamente 1 ponto percentual na lista da bolsa de valores principal. A Bolsa de Valores de Frankfurt está fechada para feriados.

O FTSEMib Ele sofreu uma queda de 0,34% para 24.891 pontos, após flutuar entre 24.792 pontos no mínimo e 24.969 pontos no máximo. O FTSE Italia All Share Diminuiu 0,25%. No entanto, o desempenho positivo de Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,37%) e Estrela FTSE Italia (+ 0,94%). Em 24 de maio de 2021, o volume de negócios caiu para 1,83 bilhão de euros, ante 2,84 bilhões na sexta-feira. 501.535.571 ações negociadas (652.735.885 na sessão de sexta-feira).

Às 17h30 Bitcoin O valor foi de $ 38.000 (cerca de € 31.000).

Ele Ela Espalhar Btp Bond Mais de 115 pontos restantes.

EU ‘euro Excedeu $ 1,22.

Está entre as empresas FTSEMib que dividem dividendos hoje Pepper Bank (+ 4,29%), Eni (-1,69%), Em geral (-4,3%), Intesa San Paulo (-0,46%), Italgas (-4,59%) e Unipole (-3,25%).

UniCredit Registrou um aumento parcial de 0,23% para € 10,258. Os analistas da Berenberg elevaram o preço-alvo da instituição para 12 euros e elevaram a classificação para “comprar”.

Juventus Aumentou 1,62% para 0,752 euros. A Juventus se classificou para a UEFA Champions League 2021/2022 após vencer o Bologna por 4 a 1, alcançando o quarto lugar às custas do Napoli, que não ultrapassou o empate de 1 a 1 com o Hellas Verona.