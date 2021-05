Vaccines, The World Health Organization: A Flaring Injustice in Global Distribution

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há dúvida: a pandemia de Covid-19 afetou (e continuará afetando) devido à “gritante desigualdade” na distribuição de vacinas. Um comentário sem apelação do diretor-geral da fundação, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que solicitou durante a reunião anual que os Estados membros doassem doses do antídoto para o programa Covax. Meta: 10% da população de todos os países será vacinada até setembro e 30% até o final do ano.

Não termina aqui: o número um na Organização Mundial da Saúde também pediu aos produtores que reconheçam o programa Covax com direito de preferência na nova produção ou, alternativamente, que aloquem 50% da produção deste ano para o programa. O Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, também confirmou a visão de Tedros, destacando que a emergência da epidemia causou um “tsunami de sofrimento”.

O ex-primeiro-ministro de Portugal afirmou que a solidariedade não basta. Uma pandemia requer uma economia de guerra real para deter o vírus. Ele acrescentou que, se não agirmos rapidamente, “nos encontraremos em uma situação em que os países ricos vacinem a maior parte de sua população e abram suas economias, enquanto o vírus continua causando profundo sofrimento por meio de sua disseminação e transformação nos países mais pobres”. .

Dentro do G20, o grupo das vinte economias mais avançadas do planeta, deve ser criado um grupo de trabalho que “inclua todos os países com capacidade para produzir vacinas, a própria Organização Mundial da Saúde e as instituições financeiras internacionais que podem lidar com isso . Grandes empresas farmacêuticas e outros jogadores importantes “Conforme mencionado por Guterres. Uma equipe dobra a capacidade de produção “explorando todas as opções, desde o licenciamento voluntário e transferência de tecnologia ao pool de patentes e o uso da flexibilidade dos direitos de propriedade intelectual”

Uma mensagem chegou no dia em que um oficial do governo indiano, Love Agarwal, disse que os suprimentos de soro Pfizer-Bionic e Moderna dependeriam de “overdoses em poder dos produtores”. Para ambos os produtores, o ministro da saúde do governo de Nova Delhi disse: “Na maioria das vezes a carteira de pedidos já está cheia”, observando que “somente se houver um excedente na produção eles poderão bater nas portas das fábricas do governo indiano . ” (Todos os direitos reservados)