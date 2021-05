Mercados de ações, Europa em alta, seguida por Wall Street e Ásia. Ftse Mib chega a 25 mil

Os mercados acionários europeus estavam positivos após o rápido fechamento de Wall Street de ontem (os futuros no exterior permanecem positivos) e com os mercados asiáticos começando a arquivar negociações com fortes altas. Punido na sessão de segunda-feira, 24 de maio, pelo cupom anterior, que forçou o fechamento da Piazza Avari, o mercado de ações de Milão está se movendo junto com outras bolsas europeias em alta com FTSE MIB Que atingiu a altura 25 mil pontos. Os mercados parecem aliviados da calma mostrada nos últimos dias por alguns membros do Fed em relação à inflação, bem como do bom desempenho da campanha de vacinação, indicando uma recuperação econômica significativa no curto prazo.

Em Avary Square, ainda o foco no setor bancário, Bieber dirige

O FTSE MIB De Piazza Affari toca o limite fatal fixado em 25 mil pontos (o máximo desde fevereiro de 2020), mas depois cai imediatamente para trás. Poucos apelidos em evidência na Piazza Avari: Raleigh Banca Pop A. e Banco Bpm Notícias fracas sobre riscos bancários aguardam Hera e Atlantia. Diasurin Em alta e comemora o anúncio de um novo teste de antígeno Covid a ser realizado nas farmácias.

O acordo sobre os travesseiros rápidos faz Giglio pular



Na Praça Avari, perto de Ftse Mib, ela brilha Grupo Giglio Quem salta depois de anunciar o acordo exclusivo com a Imagro para distribuir tampões de autodiagnóstico rápido para a Covid. A distribuição exclusiva do produto – explicou – incluirá todos os mercados mais importantes, grandes, pequenas e médias empresas, órgãos públicos e associações comerciais, além de ser colocado à venda no site de comércio eletrônico em grupo. “A demanda por swabs rápidos de autodiagnóstico é muito alta e vai aumentar cada vez mais nos próximos meses, pois será importante monitorar a tendência epidemiológica ao completar a fase de vacinação. Esperamos uma distribuição rápida e ampla do produto”, confirmou Presidente do Grupo Alessandro Giglio.

Na frente agregada, o PIB alemão do primeiro trimestre foi revisado ligeiramente para baixo (-3,1% A / A) e na Alemanha também há expectativas para o Índice de Confiança IFO. Enquanto isso, o Bitcoin (+ 7%)) Para $ 38.500 depois que Elon Musk voltou a abrir a criptomoeda, enquanto encomendava a produção enquanto reduzia as emissões.

Tóquio acompanha a ascensão de Wall Street, mas preocupações de crescimento

A Bolsa de Valores de Tóquio fechou em alta, com o Nikkei subindo 0,67%, para 28.553 pontos, em linha com o otimismo de Wall Street mostrando confiança na recuperação nos EUA. Topix também estava otimista. Os investidores de Tóquio não parecem incomodados com a recomendação dos Estados Unidos para os cidadãos não irem ao Japão devido aos riscos ainda associados à epidemia, uma vez que o mercado já levou em consideração o atraso nas vacinações; No entanto, a situação da saúde no Japão mostrou alguma melhora nas últimas duas semanas e o governo aprovou duas novas vacinas. No entanto, persistem preocupações sobre uma lenta recuperação econômica, especificamente devido aos avanços na campanha de vacinação.