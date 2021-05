Quais smartphones são os mais ecologicamente sustentáveis? Vou contar a avaliação ambiental

O lixo eletrônico e seu impacto no meio ambiente resultante de sua produção é um problema que se tornará mais importante se os mecanismos benignos do setor não forem operacionalizados com o objetivo de criar uma economia circular tão necessária, que reutiliza e recicla dispositivos após terem chegou ao fim do seu ciclo de vida.

Existem muitas maneiras de educar os consumidores e as empresas sobre esta questão: por exemplo, você pode continuar a lutar para fazer valer o direito à reforma, como faz a Europa – ou mesmo começar a formular A classificação dos dispositivos que podem ser considerados mais ecológicos do que outros.

É colocado na última ranhura Avaliação ambiental, Apresentado como um Sistema de classificação ambiental para smartphonesO objetivo é ajudar os consumidores a escolher os modelos mais ambientalmente sustentáveis ​​e incentivar os produtores a criar produtos com baixo impacto ambiental.