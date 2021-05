Escola de verão sobre “Lei da agricultura digital da UE”

Do produtor ao consumidor (“da fazenda ao garfo”) de forma inteligente. A transição para a agricultura inteligente é uma das etapas fundamentais do novo “Acordo Verde” europeu para atingir os objetivos da Agenda das Nações Unidas para 2030. O plano do governo italiano para a recuperação nacional e a resiliência, presidido por Mario Draghi, também dedicou um capítulo específico à digitalização e transformação verde, ao nível da sustentabilidade do sistema agroalimentar e inclusão das comunidades rurais. Nesse contexto, a estreia acontece de 5 a 9 de julho. Escola de Verão Interdisciplinar “Direito da União Europeia sobre Agricultura Digital”, organizado pelo Instituto Dirpolis (Direito, Política e Desenvolvimento) da Scuola Superiore Sant’Anna em Pisa.

A iniciativa de formação, cujo registo termina a 7 de Junho, faz parte de um projecto de investigação “sustentabilidade”, financiado pela União Europeia e coordenado por Mariah Grazia Alabrice, Professora de Direito Agroalimentar do Instituto Derpolis da Escola St. Anna. CNR está cooperando com o projeto; Universidade Aristóteles de Thessaloniki (Grécia); Universidade Eslovaca de Agricultura, Nitra (Eslováquia); Universidade de Nicósia (Chipre); Instituto Politécnico de Beja (Portugal), Cardiff University (UK), Arctic University of Norway (Noruega), University of Stirling (UK).

Entre os setores que têm demonstrado maior dinamismo na transferência e adoção de novas tecnologias e regulamentações relacionadas está o setor agroalimentar em particular, que pode ser visto como uma chave para a gestão da transformação e desenvolvimento do planeta: monitoramento remoto de safras, ‘fazenda para fork ‘, big data management e acesso à internet para comunidades rurais são alguns dos tópicos e oportunidades que serão desenvolvidos durante esta escola de verão, que incluem: 40 horas de treinamento online Proporcionar conhecimentos avançados do quadro jurídico e político europeu em matéria de agricultura digital, num contexto educacional interdisciplinar. Os destinatários da escola de verão “Legislação da União Europeia sobre Agricultura Digital” são estudantes universitários (em direito, política, estudos internacionais, ciências agrícolas e informática), jovens pesquisadores e profissionais como advogados, engenheiros agrícolas, funcionários de instituições internacionais e organizações regionais e funcionários públicos que lidam com o desenvolvimento agrícola e rural.

“O sistema agrícola e alimentar europeu – comentários de Maria Grazia Alabrice, Diretora da Escola de Verão e Coordenadora do Projeto de Sustentabilidade – deve enfrentar uma série complexa de desafios globais e regionais, que vão desde as mudanças climáticas e a degradação ambiental até a desigualdade nas cadeias de abastecimento. da forma como os produtos são produzidos, comercializados e vendidos. Agroalimentos. A inovação digital e as tecnologias facilitadoras serão ferramentas essenciais para apoiar a transformação dos sistemas agroalimentares. A escola de verão discutirá as ligações entre inovação, sustentabilidade e ação climática. inovação e TICs para uma agricultura sustentável e resiliente ao clima serão abordadas de uma perspectiva interdisciplinar, incluindo Direito e Economia Informática e Ciências Agrárias “.

O prazo para apresentação do pedido de admissão é 7 de junho de 2021; Procedimento online.