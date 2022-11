Pessimismo e segurança nacional são um modelo de mudança

Mudar o paradigma subcultural do agravo a qualquer custo é um dever cívico que diz respeito a todos, para o bem de nosso país no estado imediato de uma situação internacional muito complexa. Discurso de Antonino Vaccaro, Professor Titular e Diretor do Centro de Negócios em Sociedade da Iese Business School em Barcelona, ​​​​Presidente do Comitê de Internacionalização da Sociedade Italiana de Inteligência

Recentemente tive o prazer de fazer alguns seminários populares na Itália. Foi uma grande oportunidade para me comparar a estudantes universitários, empresários e gerentes.

Não surpreendentemente, eu começo esses bate-papos interessantes fazendo duas perguntas aos participantes. A primeira diz respeito às estatísticas de roubo na Europa. Ela listou os nomes de 10 países europeus e pediu aos participantes que identificassem os três países que tiveram mais roubos per capita em 2020. O leitor adivinharia facilmente que mais de 90% dos participantes da “tríade negra” mencionaram a Itália. Dos países europeus com a maior taxa de roubo.

Ela então pediu aos participantes que identificassem os três países europeus com o maior número de homicídios per capita em 2020, fornecendo uma lista antecipada de dez países europeus. Mais uma vez, a Itália foi identificada por mais de 90% dos entrevistados entre os três países com os maiores níveis de homicídios per capita.

Basta consultar a documentação do Eurostat para verificar a visão errónea e altamente pessimista dos inquiridos italianos. Os três principais países em termos de número de assaltos per capita são Bélgica, Portugal e Espanha, respetivamente, com valores quase três vezes superiores aos de Itália. A Itália está em nono lugar.

Olhando para as estatísticas sobre assassinatos, verifica-se que a Itália está na parte inferior da tabela, liderada pela Letônia, Lituânia e Estônia. o dados Os assassinatos mostram que a Itália é mais segura do que a maioria dos países europeus, incluindo Espanha, França, Áustria, Holanda e até Suíça (embora não faça parte da União Europeia).

Posso completar dezenas e dezenas de exemplos nos quais noto diariamente que as percepções dos italianos sobre a situação nacional são mais pessimistas do que a realidade objetiva dos fatos.

É difícil para mim identificar com precisão a causa raiz desse fenômeno. Certamente, os muitos meios de comunicação italianos interessados ​​no sensacionalismo populista desempenham um papel importante. Depois, há o aspecto cultural. Convenhamos: infelizmente, parte da nossa bagagem (sub)cultural é o hábito de reclamar.

Existem dois tipos de problemas do pessimismo italiano que impactam o futuro de nosso país e que estão relacionados à segurança nacional para todos os efeitos.

O primeiro problema é que uma visão pessimista leva a escolhas míopes de indivíduos e organizações italianas que veem a terra prometida no exterior. As consequências são claras: investimentos perdidos, empresários e profissionais que vão para o exterior perdem as grandes oportunidades que nosso país oferece.

O segundo problema é que essa percepção pessimista é usada pela imprensa internacional para desacreditar a Itália, que é constantemente descrita como um país inseguro, cultural e socialmente atrasado e vítima da máfia, e não uso o plural por acaso.

Gostaria de ser bem claro: quando descrevemos a Itália como um país pior do que realmente é, oferecemos assistência a quem tem interesse em destruir o Made in Italy, símbolo de excelência conquistado por nosso país com décadas de excelência no trabalho . Preocupações com danos, como, mas não se limitando a, potencial investimento estrangeiro e o crescimento das nossas exportações, que, recordemos, em 2022 chegará a 600 bilhões de euros.

Devemos ter cuidado: há muitos países europeus e setores estrangeiros que têm interesses significativos em atacar a reputação das nossas tradições culturais e sociais, das nossas empresas, dos nossos produtos e serviços e até das nossas instituições nacionais. Basta ler com atenção alguns jornais estrangeiros para ver como o estereótipo e equívoco da Itália “Máfia, pizza e bandolim” é útil para muitos e usado por muitos para realizar ataques bem direcionados ao nosso país.

Refira-se, por exemplo, as dezenas de artigos em jornais internacionais que atacaram o nosso país durante os meses de verão com o objetivo de reduzir os fluxos turísticos que agora sustentam o crescimento da nossa economia nacional num contexto internacional muito difícil e complexo. .

É claro que o mito do crime na Itália está sendo usado de forma estratégica e contínua pela imprensa estrangeira como um empecilho ao turismo doméstico. Assim, percepções errôneas sobre nossos crimes são bem amplificadas e distorcidas pela imprensa estrangeira com consequências facilmente compreensíveis. Algum tempo atrás, um conhecido, que viveu toda a sua vida em Barcelona, ​​me perguntou se era perigoso passar um fim de semana em Nápoles. Ele me perguntou: “Eles não atiraram em mim por engano?” Eu tive que passar alguns dados para ele para mostrar que Barcelona é de fato muito mais perigoso do que Nápoles, basta olhar para os dados chocantes da capital catalã sobre violência sexual, roubo com violência ou intimidação e tráfico de drogas.

Mas voltemos aos ataques à reputação contra a Itália. Neste verão, vimos algumas inovações dignas Tutu: Os jornais alemães e ingleses, não sabendo mais o que inventar, invocaram a questão da seca para aconselhar, cito literalmente “não saltar para o lago de Garda porque o nível da água é tão baixo que pode facilmente bater a cabeça”. A verdade é que os hoteleiros em Trentino e Veneto receberam ligações surreais de muitos clientes estrangeiros que estão preocupados com o fato de o Lago Garda ter evaporado completamente.

Humor à parte, o que me preocupa é o persistente registo pessimista com que continuamos a descrever a situação nacional. E nem mesmo o crescimento de 3,9% nos três primeiros trimestres de 2022 é suficiente, à medida que as exportações crescem, o número de empregos com mais 46.000 funcionários em setembro e o turismo recorde.

Como já escrevi neste jornal, mudar o paradigma subcultural da reclamação a qualquer custo é um dever cívico que diz respeito a todos, para o bem do nosso país em urgente complexidade internacional e na perspectiva do futuro cheio de dúvidas. Algumas palavras para os sábios.