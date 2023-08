Onde e por que os detectores de velocidade estão desligados?

Há algum tempo, o sistema de professores foi desativado devido a inúmeras obras que afetaram a rede

Sinais proibidos, sinais removidos: Em alguns trechos da rodovia, os professores estão desativados há algum tempo. Os detectores de velocidade média dos veículos foram desligados devido a trabalhos em vários troços da auto-estrada: Em particular, as escolas A6 (Torino-Savona), A7 (Milão-Génova) e A26 (Génova-Gravellona-Tus) foram encerradas.. A suspensão é temporária e decorre da impossibilidade de registro da velocidade média dos carros que avançam com a constante mudança dos limites devido aos pátios. Como afirmado em Corriere della Sera Pela Polícia Rodoviária, “Nas referidas rodovias, a Polícia Rodoviária deverá, em qualquer caso, realizar serviços imediatos de controle de velocidade por meio de detectores móveis. Uma vez concluídas as obras, com os canteiros liberados, será possível restabelecer o controle de velocidade média através do sistema Tutor.

Quando eles serão reativados? O programa Tutores entrou em vigor em 23 de dezembro de 2005 e, apenas um ano após sua introdução, a taxa de mortalidade nos respectivos departamentos já havia caído 51%. O sistema é administrado de forma independente pela Polícia Rodoviária, mas há um diálogo contínuo com as concessionárias para acionamento dos diferentes trechos. No que diz respeito à Autostrade per l’Italia, a empresa está em contacto constante com a polícia de trânsito para reactivar os sistemas de detecção, que Estima-se que se realizem, pelo menos em algumas secções primárias, até ao final do ano.