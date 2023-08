Automóveis a diesel e a gasolina, normas na União Europeia e no mundo. Roteiro para parar de poluir veículos

Torino, 29 de agosto de 2023 – Cerco Veículos diesel Euro 5esperado em Piemonte E a partir do próximo dia 15 de setembro ele chegará amanhã à mesa do governo. Segundo o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, durante a reunião serão estudadas possíveis alternativas técnicas para evitar “prejudicar milhares de famílias e trabalhadores”. Além de Salvini, participarão do encontro os ministros Rafael Vito e Gilberto Becchetto Frattin, que ocupam respectivamente os cargos de Pnrr e Meio Ambiente, e técnicos das três secretarias. O objetivo do poder executivo será impedir ou retardar a entrada em vigor da sentença decidida pela província após o procedimento violação começado por Comissão Europeia contra a Itália por violar os limites de poluição do ar.

o Regulamento da União Europeia espere Pare de poluir os carrosdiesel e gasolina, Desde 2035: O texto acordado com o Parlamento Europeu foi aprovado em princípio, com o voto contra da Polónia e a abstenção da Bulgária. Quanto à Itália Piemonte Teria sido a primeira região a proibir parcialmente a circulação de automóveis diesel Euro 5: segundo a regra adoptada pelo conselho regional, este tipo de veículos não poderia circular De segunda a sexta Entre 08h30 e 18h30.

O que está acontecendo em outros países europeus

E à medida que o ano de 2035 se aproxima, existem vários países europeus Tomar uma série de medidas para reduzir o uso de veículos poluentes. A política popular é uma entrada zonas de baixas emissões (Liz)f áreas a Emissões muito baixas (Ulize), segundo o qual o acesso aos centros urbanos é restrito a determinados tipos de veículos. Estas regiões também fazem parte do ambicioso projeto da UE “Fit for 55”, que visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. FrançaNas zonas “Lez” os veículos poluídos não podem entrar de segunda a sexta-feira, das 8 às 20: todos os outros veículos devem ter um autocolante “Crit’Air” de nível 3 ou superior para poderem circular livremente. A partir de 2030, Paris proibirá a condução de veículos a gasolina ou diesel nestas áreas. em EspanhaTodos os veículos que entram nas áreas metropolitanas da LIS devem cumprir um padrão mínimo: etiqueta de emissões B. Estão disponíveis isenções para camiões, carrinhas, motociclos, ciclomotores, veículos históricos, veículos de emergência e transporte de pessoas com deficiência. Nestas zonas, o estacionamento também está sujeito a taxas diferenciadas consoante o tipo de veículo e o nível de emissões poluentes produzidas. Em Lisboa, às PortugalA região “Lez” está dividida em duas partes: Zona 1 e Zona 2. Na Zona 1, os veículos devem cumprir a norma de emissões Euro 3 para entrar. Na zona 2, os veículos devem cumprir a norma Euro 2. Veículos com mais de 7,5 toneladas não podem entrar em nenhuma das zonas durante o horário comercial. Talvez as restrições mais rigorosas estejam em holandês: Para entrar em Zonas Urbanas de Baixas Emissões (LEZ), os automóveis de passageiros a diesel, as carrinhas a diesel, as autocaravanas e as casas móveis devem cumprir as normas mínimas Euro 4. As carrinhas a diesel, bem como os autocarros, devem cumprir as normas mínimas Euro 6. Ao contrário da maioria dos europeus países, esta região está ativa 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Eles pararam de poluir os carros do mundo: desde quando?

Já no topo de Glasgow policial26realizada em novembro de 2021, vários países assinaram o acordo Acordo para acabar com o registo de automóveis e carrinhas a combustão Em 2035 nos mercados desenvolvidos e em 2040 nas economias emergentes. Mas alguns países irão avançar com a implementação do que foi decidido na Escócia. o Reino UnidoPor exemplo, determinou que os carros a gasolina e diesel devem sair das concessionárias 2030 Os carros híbridos virão cinco anos depois. Eles também passarão para 2030 Islândia, Israel, holandês E Suécia. Em 2031 será a vez da Eslovénia e, quatro anos depois, do Chile Dinamarca Acabar com todos os motores de combustão até 2030 e com os carros híbridos até 2035. Noruegaum país líder na Europa no domínio da eletricidade, já tem uma meta de 100% de vendas elétricas para o ano de 2025. Vários regulamentos foram implementados dentro Bélgica: a região de Bruxelas dirá adeus ao gasóleo em 2030 e à gasolina em 2035, enquanto a Flandres iniciará uma eliminação completa em 2029. Passemos a Estados Unidos da América: Se o presidente Joe Biden tiver 2035 em mente, alguns estados federais já agiram de forma independente, como Califórnia, Nova York e Nova Jersey. WashingtonNo entanto, ele queria que todos na América esperassem: apenas carros elétricos a partir de 2030. E além das fronteiras, os vizinhos Canadá Ela venderá exclusivamente veículos com emissão zero em 2035. Filial do Extremo Oriente: Cingapura meta para 2030; Japão E Tailândia Até 2035. V.I. ChinaO governo anunciou que pretende eletrificar grande parte das vendas em meados da próxima década. planos entre eles Hong Kong, Macau E Coreia do Sul: parar a gasolina e o diesel em 2030 e os carros híbridos em 2035. Mais tarde, em 2040, Taiwanpara fechar no ano de 2050 comIndonésia.