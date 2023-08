Novidades do Doctor Group para carros novos, marcas e serviços incluídos nos preços de setembro e outubro

doutor Oferece muitas inovações, quer através do desenvolvimento de novos modelos para aumentar a competitividade no mercado, e explorando a relação equilibrada entre preço e qualidade, quer através da assinatura de novos acordos para enriquecer a sua gama de produtos e serviços. Avaliamos a situação:

Incluindo carros novos da Dr. e marcas associadas

Sara Club para seguros e automóveis na Itália Firmou parceria estratégica com a Dr. Automotive, que será concluída ainda este ano. Este acordo, com duração prevista de cinco anos, visa integrar a cobertura integral do seguro automóvel rodoviário oferecido pela Sara Assicurazioni em todos os veículos novos do grupo Dr Automobiles, distribuídos através da rede de concessionários da marca.

Cada novo comprador de um veículo produzido pela DR receberá um cartão Aci Club, que dará acesso a diversos serviços relacionados, incluindoAssistência rodoviária. Este acordo dará à Dr Automobiles um papel ativo nos eventos automóveis organizados pela Aci, contribuindo para uma maior visibilidade e valorização da imagem pública do grupo.

O Cartão de Membro Aci Club garantirá que euServiço de assistência rodoviária na Itáliaindependentemente do meio de transporte utilizado. Assim, você terá cobertura para despesas judiciais até 10.000 euros, reembolso de despesas de curso para recuperação de pontos de carteira de habilitação e descontos tanto na Itália como no exterior com o serviço “Mostre seu cartão!”. Esta cooperação representa um importante passo em frente na prestação de serviços e benefícios adicionais aos clientes da Dr. Automobiles, o que ajuda a aumentar a fidelização e a satisfação dos proprietários de automóveis. Novos veículos.

A médica trabalha para fortalecer sua posição no setor automotivo por meio Novas parcerias com marcas conhecidassimultaneamente com o desenvolvimento de pelo menos três novos modelos que irão ampliar a sua gama.

Em primeiro lugar, espera-se que um novo carro urbano, potencialmente denominado Evo, se junte ao modelo existente dr 1.0. A empresa também está trabalhando em projetos para os modelos Dr 8 e Dr 9.

Com comprimento esperado de 472 cm, o novo Dr 8.0 contará com opções avançadas de transmissão e versatilidade. a respeito de motores a gasolinaSerão oferecidos dois tipos diferentes de alta potência. O primeiro será um motor turbo de 200 cavalos e um motor 1.6, garantindo agilidade e capacidade de resposta. A segunda opção será um motor 2.0 turbo de 260 cavalos, para um desempenho mais dinâmico e esportivo. O modelo híbrido plug-in combinará o motor de combustão interna e o sistema elétrico.

O sistema de tração integral melhorará a tração em superfícies difíceis, contribuindo para maior segurança e estabilidade. cabine dr 8.0 Terá um design moderno com materiais de alta qualidade e acabamentos de alta qualidade. O painel será equipado com tecnologias avançadas, incluindo uma tela sensível ao toque de alta resolução para o sistema de infoentretenimento e informações de bordo. Isso incluirá uma série de sistemas de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo e aviso de colisão.Experiência de condução segura e confortável. O preço esperado irá variar entre 28.000 e 30.000 euros.

Até 2025, o médico poderá apresentar o novo SUV de grande porte no mercado italiano, Dr. 9,0, baseado no modelo chinês. Será a contrapartida do inovador Chery Tiggo 9 que será apresentado na Auto Shanghai 2023, e terá comprimento de 482 cm e distância entre eixos de 282 cm. A futura linha Dr 9.0 incluirá um Edição Híbrida Plug-in Com potência total de 365 cv. Será também possível optar por um motor 2.0 turbo a gasolina de 260 cv, incluído na versão Thermohybrid a GPL.

Uma versão Sport retificada também será oferecida time esportivo 9. O preço inicial esperado rondará os 40.000 euros. Também está sendo considerada a possibilidade de comercialização do carro diretamente pela Chery no mercado europeu com este nome Jacó 9. Estes novos modelos representam um grande avanço para a Dr, ajudando a fortalecer a sua posição no mercado e a atrair uma base de clientes mais ampla.

Ike XK2 É um SUV compacto inspirado no design musculoso do Jeep Wrangler. O carro está equipado com um motor diesel de 2,0 litros, que desenvolve 162 cavalos de potência, e um motor turbo de 2,0 litros, disponível tanto a gasolina quanto a gás GLP ThermoHybrid, com potência de 260 cavalos. Ambas as variantes de motor são acopladas a uma transmissão automática de dupla embreagem de 8 velocidades e apresentam tração integral com modos de baixa velocidade e diferenciais com travamento eletrônico.

tendo umaA distância ao solo é de 220 mm Permite que o veículo lide com inclinações de até 60%. O preço inicial da configuração de cinco lugares é de 54.500 euros.