Quanto os poupadores caíram?

Um efeito da inflação e das contas mais altas é reduzir a propensão a poupar. Além da falta de dinheiro, deve-se notar a má educação financeira dos italianos, que não lhes permite investir dinheiro nos mercados financeiros. Vamos ver quanta economia caiu na Itália e como resolver o problema.

De acordo com os dados de poupançaOs italianos obviamente têm grandes problemas para conseguir Alocar uma parte do salário. De todos os trabalhadores na Itália, apenas 39% conseguem deixar algo de lado, enquanto para outros é impossível fazê-lo. O efeito também é Educação financeira ruimo que não lhes permite fazer as escolhas certas.

Vamos ver como isso pode ser resolvido no artigo a seguir.

Poupança: É preciso conhecer o financiamento

Vamos ver primeiro Qual a importância da educação financeira Na tendência de economizar e na gestão adequada do dinheiro pelos italianos. A pesquisa também teve como objetivo verificar a disposição dos italianos em investigar questões financeiras: 89% acharam necessário Essas especialidades são explicadas na escola.

Além disso, para 79,5% dos empregos, você deve reservar oportunidades para eles Conheça o financiamento Enquanto 63,2% outros pensam poupança Eles também devem ser discutidos em locais de entretenimento, como auditórios, cinemas ou teatros.

Trabalho: Quem são os poupadores na Itália?

Vamos ver agora Que categorias de trabalhadores conseguiram poupar uma parte dos seus salários?. A pesquisa mostra que a proporção de italianos está aumentando Gaste mais do que ele já tem. Esse percentual passou de 14,9% para 11,8%. E a parcela dos que conseguiram economizar parte do salário caiu acentuadamente, chegando agora a 39,1% ante 44,9% anteriormente.

O nível está pior do que no auge da epidemia, o que é muito preocupante. Os dados foram coletados durante o mês de junho de 2022 com base em cerca de 4 mil sujeitos.