Precisando da recompensa, Giorgetti ficou furioso. Bolsa de ticks Credit-BTP-Corriere.it

E As coisas correram bem em 2023mas A decisão do Eurostat sobre como calcular o superbónus não é definitiva. Isto chegará em meados de 2024 e poderá ser desastroso para as finanças públicas. Tanto que o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, que finalmente aguardava confirmações da Agência Europeia de Estatística sobre o tratamento dos bónus, ontem entrou em estado de raiva: como se estivesse preocupado com o quadro financeiro e económico que hoje dará ao país. Conselho de Ministros.

Em Fevereiro passado, o Eurostat reclassificou os créditos vinculados em 110%. Como despesas geraisTudo no primeiro ano (90 mil milhões de euros até 2022). Explicou que a transferibilidade e desconto da factura significa que esses créditos serão certamente cobrados e por isso deverão ser registados como défice nos anos, entre 2020 e 2022, em que foram criados. Mas hoje, a agência luxemburguesa põe tudo em causa. Dado o montante de isenções fiscais pendentes, ou seja, aquelas de que os beneficiários ainda não usufruíram, existe o risco de perder parte delas. Se assim fosse, segundo o Eurostat, voltaríamos ao antigo padrão: distribuir o rendimento mínimo por todo o período de dedução; Essencialmente, deveriam ser eliminados dos défices dos anos anteriores e alimentariam uma nova massa de défices adicionais ao longo dos anos de vida do actual governo. Isto não se aplica apenas à percentagem de empréstimos inadimplentes, mas a todos Um bloco de mais de cem mil milhões de euros em benefícios fiscais resultantes de bónus. Assim, há outra nuvem de incerteza sobre a estratégia que deveria, em teoria, ser incluída na actualização do Documento Económico e Fiscal (NaDef) que será lançado hoje e na lei orçamental no próximo mês. READ Treviso está entre os finalistas do prêmio "European Green Leaf 2022"

Em troca com o Eurostat, Istat confirma que o governo irá intervir novamente. Especificamente, o perigo reside no facto de mais de cem mil milhões de euros de despesas desaparecerem das contas do passado e regressarem até 2027, colocando em risco o défice actual após a entrada em vigor das regras orçamentais europeias e das medidas de sanções. Isto colocaria em risco as margens orçamentais durante anos. Ironicamente, depois de desencorajar a transferência de créditos de todas as formas, Agora pode tornar-se urgente para o poder executivo garantir que todos os antigos incentivos fiscais sejam recolhidos. Assim, o espectro dos défices de recompensas permanecerá trancado, pelo menos em grande medida, nos cofres do passado.

Então, agora há outra razão para compararIsto já ocorre há algum tempo, entre o Ministério da Economia e os bancos que receberam isenções fiscais adicionais em montantes que variam entre 80 e 90 mil milhões. A hipótese central da comparação seria a hipótese de troca, de forma voluntária, onde os bancos vendem créditos fiscais enquanto recebem títulos públicos do Tesouro. (BTP) emitidos recentemente de valor comparável. Se implementada, a operação não seria capaz de mobilizar montantes muito elevados de dívida. Mas desta forma os bancos podem abrir novo espaço nos seus balanços para comprar outros créditos fiscais pendentes, ajudando assim a evitar o cenário promovido pelo Eurostat. Existem também outros objetivos da operação atualmente em estudo. A primeira é avançar com o difícil plano de financiamento da dívida para os próximos meses. Mas outro objectivo do governo é evitar uma tendência para o aumento da dívida pública em percentagem do PIB durante o próximo ano. Se novas emissões de BTP para bancos ocorrerem até 2023, serão de facto contabilizadas para a dívida deste ano e, portanto, a dívida de 2024 será de certa forma mitigada. READ Bolsas da UE tentam se recuperar e focar nos empregos nos EUA e na reunião da OPEP +

Por que é necessário: Crescimento lentoContudo, o impacto crescente dos bónus e de outros factores realçou o risco de a dívida inverter a tendência descendente e aumentar novamente no próximo ano para pouco mais de 141% do PIB. Em vez disso, o Tesouro pretende demonstrar uma contenção razoável no NaDEF que irá introduzir hoje. Será feita uma tentativa de concentrar um maior recrutamento de BTPs até 2023, mesmo que o processo não aconteça com os bancos. Contamos então com mil milhões ou dois mil milhões em receitas de privatizações, sem excluir a possibilidade de venda de ações da MPS. Prevê-se um crescimento do PIB de 1% para 2024, o que o Gabinete Parlamentar de Orçamento considera razoável.Embora seja difícil de conseguir agora, tendo em conta as dificuldades que a economia enfrenta. Isto depende de uma hipotética aceleração clara no trabalho do plano de resiliência e de uma recuperação hipotética igualmente clara em seis ou nove meses.