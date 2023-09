MES e o convidado de pedra: por que não

A função do Mecanismo Europeu de Estabilidade é conceder assistência financeira, sob condições específicas, aos países membros que tenham dificuldade temporária em financiar-se no mercado, apesar da sua dívida pública sustentável.

mecanismo europeu de estabilidade (MEE – Mecanismo Europeu de Estabilidade) foi estabelecido ao abrigo de um tratado intergovernamental, fora do quadro jurídico da UE em 2012, e estava programado para ser lançado em 2013, mas a turbulência financeira levou ao seu lançamento no ano anterior. A sua missão é conceder assistência financeira, em condições específicas, aos países membros que tenham dificuldade temporária em financiar-se no mercado, apesar da sua dívida pública sustentável. O Mecanismo Europeu de Estabilidade é liderado por um Conselho do BCE composto por 19 ministros das finanças da zona euro. O Mecanismo Europeu de Estabilidade tem um capital de 708,8 mil milhões de dólares, dos quais 80,5 mil milhões foram pagos, e a sua capacidade de empréstimo é de 500 mil milhões de dólares.

A Itália participou no capital do Mecanismo Europeu de Estabilidade no valor de 125,3 mil milhões de dólares e pagou mais de 14 mil milhões de dólares.O MEE mitiga os riscos de contágio associados a quaisquer crises que tenham ocorrido no passado, como aconteceu gravemente na Grécia com a crise que começou devido ao financiamento especulativo em Abril de 2010. A crise grega fez parte de um ataque especulativo à Zona Euro por parte de fundos de hedge. Como escreveram em fevereiro do mesmo ano Jornal de Wall Street E República. O ataque financeiro funcional para desestabilizar o euro teve como alvo os países periféricos do centro do euro, nomeadamente a Alemanha, depois de a Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha terem sido atacados em Agosto, em preparação para o ataque do cometa à Itália em Setembro de 2011.

As finanças são, de facto, o convidado de pedra. É uma figura iminente, silenciosa, mas decisiva na definição da história. Nas contas de vários países, não tem base científica. Pelo contrário, brinca com a pele dos países sob ataque e mostra o perigo de que, mesmo que um país procure melhorar os seus equilíbrios financeiros, seja constantemente ameaçado pelo cerco financeiro, mesmo quando não há extremismo económico e financeiro.

O exemplo da Grécia foi devastador porque os recursos do MEE dados à Grécia, em vez de aliviarem a crise das pensões, foram dados a bancos franceses e alemães que especulavam sobre títulos gregos lucrativos. Da mesma forma, o ataque para enfraquecer a Itália em Setembro de 2011 representou um roubo financeiro ao utilizar deliberadamente classificações e spreads para colapsar um país que não apresentava um mau desempenho. Com dívidas de 1.830 mil milhões de euros e pouco crescimento do PIB, o ataque fiscal do país foi devastador, com um aumento de 600 pontos base na margem de lucro e uma descida da classificação da Standard & Poor’s para BBB.

O sistema deu errado, mas estranhamente, depois de apenas três meses com uma dívida de 2.200 mil milhões de euros e um declínio no PIB, o spread entrou em colapso contra toda a lógica racional, mas só funciona para o plano geopolítico externo do país; A dívida continuou a crescer, o PIB continuou a cair e o spread continuou a diminuir. “Os mercados são racionais e nunca cometem erros na alocação de recursos”, foi o ganhador do Nobel Lucas quem afirmou isso, na verdade…”

Foram estes os pressupostos infelizes e os culpados que nos fizeram olhar com ceticismo justificável para a nova reformulação do Mecanismo Europeu de Estabilidade: como poderá funcionar? Estará sempre vulnerável a um ataque financeiro que anule todos os esforços para equilibrar as contas do país enquanto tenta salvar a sua situação de dívida, mas isso só será possível depois de a intervenção financeira ser proibida ou pelo menos desarmada.

Face à turbulência financeira, as condições para a proposta de reforma do MEE foram as seguintes:

Não estar em processo de infração;

Apresenta um rácio défice/PIB inferior a 3% há pelo menos dois anos (estamos em 8%, o mais elevado da zona euro);

O nosso rácio dívida/PIB é inferior a 60% (estamos em 140%);

Curiosamente, as mesmas condições apresentadas em 2000 para a entrada na experiência da Zona Euro foram contornadas tanto pela Itália como pela Grécia, enquanto a Itália jogava com o défice, bloqueando todas as saídas de dinheiro a partir de Junho, enquanto a Grécia securitizava todas as receitas dos aeroportos e portos para fundos imediatos que ajudará a resolver o problema. Depois desapareceu, fazendo com que a Grécia entrasse em incumprimento. A Covid exacerbou as dinâmicas e os equilíbrios económicos e financeiros, agravando a vulnerabilidade do nosso país; O risco de a intervenção do MEE justificar reformas estruturais rigorosas no país é particularmente assustador dada a falta de confiança dos países membros que estão mais dispostos a especular do que a ajudar; Recordemos que no Setembro Negro em Itália, o banco mais rentável nos nossos títulos foi o Deutsch Bank e que nesse ano teve o seu melhor desempenho dos últimos dez anos.

A falta de confiança nos chamados parceiros europeus, uma união que cada vez mais se assemelha à galinha do Renzo, é claramente ridícula. Ou o financiamento pode ser diluído e controlado através da criação também de uma agência de classificação europeia para diluir as posições erróneas das três estrelas americanas que governam a classificação e condenar nações indisciplinadas ou qualquer esforço de reequilíbrio económico pode ser desperdiçado pelo financiamento utilizado como uma arma de guerra não convencional.

A este respeito, vale a pena recordar os diferentes remédios utilizados contra as agências de notação de risco: o Departamento de Justiça dos EUA considerou a Standard & Poor’s, que desceu a notação de crédito dos EUA em Agosto de 2012, culpada de manipulação fraudulenta da notação, enquanto nós nos absolvemos pela mesma razão. No julgamento de Trani, como sempre, há duas medidas e dois pesos. Da mesma forma, os principais bancos de Wall Street foram condenados por manipulação fraudulenta de empréstimos subprime, cujas empresas financeiras de primeira linha causaram o colapso do mundo. Como podemos confiar em uma manipulação tão flagrante dos fatos?

Finalmente, hoje a Moody’s suspendeu o nosso rebaixamento, embora não estejamos em pior situação do que os EUA, com um rácio dívida/PIB de 135% e uma dívida em risco de incumprimento de 35 biliões de dólares (na verdade, 31 400 mil milhões de dólares em termos contabilísticos). Isto deve-se ao facto de Yellen ter bloqueado todos os pagamentos com apenas 120 mil milhões de dólares em dinheiro, o que está a crescer mais rapidamente do que o PIB, que permanece estagnado em 21 biliões de dólares, mas eles mantêm uma classificação tripla AAA.

Mesmo que o Congresso aprovasse um nível de dívida mais elevado, apenas adiaria o problema porque as despesas são demasiado desequilibradas em comparação com as receitas, numa dinâmica que não pode ser corrigida no curto prazo sem violentos confrontos sociais; Isto funcionará como um sinal, mas não será capaz de parar o processo de desdolarização em curso. Para equilibrar os cálculos, a agência de classificação europeia teria de atribuir um BBB triplo aos EUA e talvez começar com uma comparação um pouco menos prejudicial dado o modelo que utiliza. Baseia-se no mercado, enquanto o europeu se baseia no luxo, com duas lógicas assimétricas.

O Mecanismo Europeu de Estabilidade pode ser visto como um ajustamento aos equilíbrios orçamentais e económicos, mas deve ser avaliado após a exclusão do anel fiscal. Há muitas dúvidas sobre a lealdade partilhada, mas quanto mais cedo nos defendermos, mais cedo seremos respeitados.

Esta é a parte mais difícil porque cedemos durante tanto tempo sem qualquer reação, que até causamos danos aos Estados Unidos porque poderíamos ter adotado uma abordagem errada e corrigi-la. Agora, já não é útil para Jack Sullivan, o Secretário da Defesa, condenar-se por erros cometidos, como a financeirização da economia real, que fez com que todas as indústrias transformadoras fossem transferidas para países que agora parecem hostis e incendiários. Milhões de empregos. A condenação que fez num discurso na Brooking Institution sobre o uso ilimitado e não regulamentado das finanças deixadas livres para criar a maior desigualdade na história da humanidade serve para realçar os erros culpáveis ​​das finanças, nos quais já não se pode confiar e que precisam de ser revistos. Coloque-o de volta na gaiola.

E aqui estamos colhendo o que semeamos e os problemas de redução da dívida que nos lançaram. Temos um sistema de controle contábil que vaza para todos os lados, mas se não tivermos os gastos sob controle fica difícil atacar, e esse é um problema onde o governo e o Gabinete de Auditoria entram em conflito, mas é bastante claro que não podemos resolver o problema com o mesmo modelo cultural que o criou, e aqui precisamos de reformas sérias e não superficiais. É necessário italianizar a dívida como o Japão fez, colocando a maior parte da dívida nas mãos dos italianos e tirando-os da especulação financeira incontrolável da qual devemos defender-nos com a ajuda da Europa que parece a gaiola de galinha de Renzo mas sem acção real. Fora do controle financeiro, estamos destinados a cair no caos.

Finalmente, podemos propor uma solução inovadora baseada na possibilidade de tornar atractivos os nossos títulos do Tesouro, ligando algumas emissões específicas a uma percentagem específica de ouro, e poderia ser uma quota de 20% de títulos parcialmente ligados ao ouro. Estamos entre os países com os maiores depósitos de ouro, mas metade deles está em reservas internas e a outra metade está depositada no exterior, nos Estados Unidos, no Federal Reserve Bank. Assim, é possível emitir títulos do Tesouro vinculados a 20% do ouro depositado no Fed como uma garantia de solvência maior do que a garantia em discussão para o nosso país. Os títulos do Tesouro indexados ao ouro da Fed poderiam ter uma classificação semelhante à classificação tripla AAA e poderiam ser facilmente flutuados no mercado financeiro, e certamente seriam mais facilmente flutuados também no mercado local.

São propostas, mas se não forem escolhidos caminhos alternativos, continuaremos sujeitos a um financiamento predatório que nos penaliza injustificadamente, como podemos ver pela quase tripla classificação BBB que nos é atribuída, apesar da estrutura económica e financeira inatingível das famílias italianas. Melhor do que os Estados Unidos, onde a dívida das famílias é de 100% do PIB, tal como a dívida dos estudantes é de 7% do PIB. Mas como explicar que os Estados Unidos, que têm dívidas enormes, tenham o triplo AAA, e nós somos o oposto?

Se tentarmos responder a esta questão, talvez possamos encontrar alguma saída para o caos prevalecente.

Escrito por Fabrizio Pisani