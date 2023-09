Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 26 de setembro de 2023

As ações do setor bancário apresentam um fraco desempenho: o declínio do MPS e do BPER Banca é evidente. Tom negativo para Moncler e NEXI. Mais vendas na Telecom Italia TIM

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Consolidação em território negativo. 13h10 Ftsimibe Caiu 0,86% para 28.139 pontos, depois de variar entre um mínimo de 27.993 pontos e um máximo de 28.290 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Perdeu 0,86% também no vermelho Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,99%) e Índice FTSE Itália Star (-0,54%). o Bitcoin Flutua entre US$ 26.000 e US$ 26.500 (pouco menos de € 25.000). o Spread de títulos Btp Expandido para 190 pips com O retorno da BTP por dez anos Que ficou perto de 4,7%. para’euro Voltou para US$ 1,06. Ações do setor bancário estão no vermelho. As vendas aumentaram unicrédito. As ações do instituto liderado por Andrea Orcel caíram 1,86% para 22.685 euros. Pior desempenho para Monte dei Paschi di Siena (-4,19%) e Banco BBR (-3,71%). Nxy Deixa 3,44% no chão ao preço de 5,676 euros. Os analistas da Goldman Sachs reduziram o preço-alvo da empresa de 10 euros para 9 euros; Os especialistas confirmaram o sinal para comprar ações. Chegam mais vendas Equipe Telecom ItáliaIsso foi após a correção a que foi submetido na sessão anterior. Existe inventário da companhia telefônica Diminuição de 2,16% Ao preço de 0,3076 euros. Entonação negativa l Moncler (-3,06% para 54,56€). Os analistas do Morgan Stanley e do Citigroup baixaram o preço-alvo da gama de coletes à prova de balas para 64 euros e 71,5 euros, respetivamente. READ China-Argélia: Visita de Tebboune continua e anúncio de investimentos de US$ 36 bilhões Também em vermelho Italgas (-0,69% para 5,025€). O Morgan Stanley baixou o preço-alvo das ações de 6 euros para 5,4 euros. Os especialistas também pioraram a classificação, chegando a “underweight”. Entre as empresas de menor capitalização, a queda é mais notável Portobello (-6,43% para 11,65€), após publicação dos resultados financeiros do primeiro semestre de 2023. Também em vermelho Acrobacias de construção (-5,7% para 14,9€). A empresa anunciou a morte de seu fundador e CEO, Ricardo Iovino. para trás, Agathos Está suspenso devido à altura excessiva.



