Luca, Rainha da Itália, aluga caro, por isso

FLORENÇA, 6 DE JUNHO DE 2023 – LUCA RAINHA DA ITÁLIA PARA ALUGUEL ALTO. mais do que Milãomais do que Florença. Quanto seria possível alugar um apartamento na província de Lucca pagando, em média, 30,5 euros por metro quadrado, o que se traduz em 50 metros quadrados da casa, para 1500 euros gastar todo mês?

segundo ideal, o portal que cruza a oferta e a procura no mercado imobiliário, as razões são várias. “poucas casas Disponível para alugar a pedido – explique ao Idealista – na cidade de Lucca e arredores em particular Borgo MozzanoE galpõesE AltopasioIsso é muito importante “.

“Além da atracção associada ao turismo – continuam – existe neste momento um utente que procura imóveis para Aluguel clássico, 4 + 4, mas eles não conseguem encontrá-los. Por outro lado, os proprietários nesta fase estão inclinados a isso Para aumentar os preçostalvez também conscientes do facto de as casas escassearem.” Não só. “Os proprietários, por terem tantos pedidos, podem pagar Selecionar inquilinosescolher o que oferecer Mais garantias para pagar o aluguel”, concluíram do Idealista.

Mas há outra razão, ou melhor província O que aumenta os preços da província de Lucca em particular. E a Versiliamas digo especificamente castelo de mármoreo que eleva a média”, enfatiza Simon BrownPresidente da Tuscan Fiaip, a federação italiana de agentes imobiliários profissionais.

“Basta pensar nisso Taxa de seis dígitos Procura-se para moradia na zona Roma Imperial. Estes arrendamentos destinam-se principalmente ao mercado do Norte e Leste da Europa, que tem um grande número de potenciais Clientes que gastam muito Dispostos a subsidiar esses aluguéis de temporada cercados de luxo e os serviços avançados oferecidos pela Versilia.” Não dá sinais de diminuir Nem no número de pedidos nem nos valores. A direção é fixa e assumida, se não houver questões macropolíticas, um acabar Não só para 2023, mas também para 2024.”

No entanto, o fenômeno que preocupa principalmente Versilia não se estende a outras regiões da Toscana. “Apenas para Típico e exclusivo deste tipo de cliente Aluguel turístico Ficar na Toscana está entre os mais gratificantes e gratificantes Excelente custo-benefício: Assim, a oferta é completa e satisfaz tanto quem procura um Custos baixosAmbos – salve meu filho – que busca exclusividade Do Forte dei Marmi.