Superbônus, momentos de tensão: já começaram as fiscalizações da Receita Federal

As verificações feitas pela Receita Federal para o Superbonus estão em andamento. Muitos já começaram a tremer.

Superbonus é falado novamente. As verificações da Receita já começaram e, para muitos italianos, as consequências podem ser muito graves.

o superbônus volta a ocupar o centro do palco. Pelo contrário: talvez nunca tenha deixado de receber o alvoroço que surgiu após a decisão do governo Meloni de aboli-lo. Instalada na casa Cinque Stelle, a medida permitiu que condomínios inteiros fossem reformados com subsídio de 110% do valor gasto. um subsídio. Pequenos detalhes: Em dois anos custou ao Estado cerca de 120 mil milhões de euros. Uma hipoteca sobre o futuro de jovens que terão de lidar com uma dívida pública cada vez maior.

Mas isso não é tudo: o apoio muitas vezes nasce com as melhores intenções de ajudar quem realmente precisa, mas se torna Terreno fértil para truques de construção Mais delicadeza. Foi o caso da renda de cidadania e também o superbônus foi uma oportunidade imperdível para muitos golpistas e especialistas especializados no setor imobiliário e de construção.

Superbônus: isso está em risco

Felizmente ou infelizmente, as verificações foram iniciadas pela Agência de Receitas. O objetivo é verificar se não há fraudes contra o Estado. Os perfis vulneráveis ​​são diferentes e sob diferentes aspectos. Vamos analisar em detalhes o que pode acontecer com quem tem Eles se beneficiaram do Superbonus 110% sem ter direito a isso.

Especificamente, a agência de receita Verifique 3 coisas:

a consistência e regularidade dos dados referidos nas comunicações com os do registo fiscal;

dados sobre créditos cedidos e sujeitos envolvidos nas operações;

Transferências semelhantes feitas anteriormente pelas pessoas referidas nas comunicações e nas opções.

Em particular, a Receita Federal quer investigar as situações em que unidades habitacionais ‘dedicadas’ foram criadas entre a tarde e a manhã Apenas para poder obter Superbonus. Parece incrível, mas, em vez disso, esses são os casos que realmente aconteceram. É uma ofensa à lei. Esta categoria inclui divisões ou propriedades vendidas a parentes do único administrador da empresa. Este fenômeno ilegal foi descoberto recentemente Trieste. Na capital do Friuli Venezia Giulia, uma empresa comprou um imóvel composto por nove apartamentos. A propriedade foi então vendida à mãe, esposa e sogra do único administrador da empresa. Mas o comprador real é a empresa.

O Tribunal de Justiça de Trieste considerou que o adquirente e empreiteiro das obras, com as diversas cessões e vendas, tinha como único objetivo Simulação de constituição de edifício Para ter acesso não só ao Superbônus 110%, mas pelo método de transferência de saldo, faça a reforma completa do imóvel, que foi adquirido em estado precário e inutilizável, a expensas totais do estado. o O condomínio em questão continua inutilizável e desocupado: quem se beneficiou 110% ótimo bônusObviamente, ela não se beneficiou do apoio que lhe foi dado. Nesses casos, você arrisca muito. É claro que todos os créditos de construção são suspensos, mas você também pode ser cobrado fraudando o Estado.