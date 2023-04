Mulheres e trabalho, uma questão não resolvida

por Carmelo Palma

Roma (política pública)Há alguns dias, o Ministro do Trabalho da região de Bruxelas, Bernard ClerfaytE Justificar As baixas taxas de emprego das mulheres na capital belga são as culpadas “Mulheres italianas, marroquinas ou turcas… e um modelo de família em que o homem trabalha e a mulher fica em casa para cuidar dos filhos”.

Suas palavras provocaram reações assustadoras e hilárias na Itália e foram consideradas hipócritas e amplamente racistas. Em vez disso, eles o descrevem, embora sem rodeios, moralmente e com generalizações muito vagas. Um fenômeno que os mesmos números do emprego na Itália confirmam notavelmente.

Dados sobre a participação laboral das mulheres italianas Está entre os mais baixos dos países da OCDE (um pouco melhor que o México, um pouco pior que a Colômbia) e o pior da União Européia. A taxa de atividade (a proporção de mulheres que trabalham e procuram emprego em relação ao total de mulheres entre 15 e 64 anos) na Itália é de cerca de 55%. Quase uma em cada duas mulheres não está trabalhando ou procurando trabalho.

Nos países da União Europeia esta taxa é geralmente 10 a 15 pontos superior, sendo também superior nos países mediterrânicos: em França é de 70%, em Espanha está perto de 71%, em Portugal é de quase 74%. Então, não faz sentido como ele fez isso Clerfayt, fala sobre o modelo mediterrâneoporque as diferenças entre as duas margens do Mare Nostrum são enormes: por exemplo, na Turquia, mais de uma em cada três mulheres está trabalhando ou procurando trabalho.

Tampouco é lógico supor que as mulheres não trabalhem para “cuidar dos filhos”.. Taxa de fertilidade na Itália em quase todas as regiões consistente com a média nacional Tampouco reflete as fortes diferenças na atividade feminina e nas taxas de emprego entre o Norte e o Sul. Com efeito, na Campânia, na Apúlia, na Calábria e na Sicília, trabalham em média 30% das mulheres, duplo no norte. READ Os preços dos combustíveis dispararam? Economizamos o imposto do carro, o truque está aí

Apesar de muitas aproximações, no entanto, Clerfayt disse uma verdade indiscutível: as mulheres italianas trabalham e procuram menos trabalho do que suas contrapartes em quase todos os países desenvolvidos. Obviamente, este fato não contém em si uma explicação tão simples e inequívoca. Isso é claro, por que é muito menos.

Certamente, uma série de incentivos e constrangimentos sociais muito importantes: em primeiro lugar economia paralelaé muito prevalente sobretudo no sul, que esconde uma mão-de-obra não inativa, mas irregular e uma estrutura familiar que coloca as atividades domésticas e de cuidados sobre a componente feminina (na União Europeia, Itália e Grécia são os países que As maiores diferenças entre os dois tipos).

É também certo que as escassas oportunidades de emprego – associadas a níveis inadequados de formação e à escassa e residual procura de trabalho – Provoca reações de desconfiança e inatividade. É o mesmo fenômeno que diz respeito aos chamados neetJovens que não estudam nem trabalham. A explicação moral para este fenómeno – as mulheres e os jovens italianos são mais “preguiçosos” que os europeus – é não só discutível, como completamente inútil, pois pressupõe Missão Impossível. Não haveria necessidade de mudar os incentivos e desincentivos à ação se as mentes dos homens e mulheres italianos não fossem mudadas uma a uma. programas enormes.

Em vez disso, devemos nos perguntar mais inutilmente se a persuasão, falsa, mas politicamente polida como reserva para o consenso fácil por parte de populistas e soberanos, não pode conduzir à ociosidade, e se tal ação não é o resultado de um compromisso individual e uma quantidade ilimitada. Comportamentos pessoais de poupança, investimento, produção e consumo, mas seja Um bem público não é o mercado que pode produzi-lo de forma justa, mas o Estado Tendo que garantir quantidades suficientes para todos. READ Estamos em uma situação muito especial para os mercados e tudo pode acontecer. Quais níveis devem ser monitorados?

Este equívoco, destinado a frustrar-se e a transformar-se num pedido generalizado de ajuda (“Se não me deres o emprego, dá-me o rendimento… nada de trabalho”), Efeito psicologicamente e socialmente incapacitante.

Um efeito igualmente deprimente sobre a oferta de trabalho feminino teria também uma (improvável) reforma tributária que, segundo as intenções do ministro Giorgetti, deveria abolir os impostos para famílias com pelo menos dois filhos. A proposta a que se refere o Diretor do Observatório de Contas Públicas Giampaolo Galli, Não terá efeitos positivos na taxa de natalidadepela tendência de ter filhos Não aumenta com o aumento da renda Além disso, introduziria uma discriminação negativa sobre os rendimentos médios e baixos, uma vez que qualquer poupança fiscal não seria capaz de pagar as despesas associadas à ausência de cuidados familiares reais (jardim de infância, educação obrigatória a tempo inteiro, licença parental…).

Alternativamente, a eliminação de impostos sobre o rico salário de um pai de dois filhos provavelmente levaria a mãe à inatividade, reduzindo ainda mais a oferta de trabalho feminino e colocando uma parte da renda familiar responsável pela mulher que trabalha, onde a mulher não. um trabalho.

Finalmente, a possível (possível?) relação entre a baixa participação laboral das mulheres e Baixa valorização da importância da independência econômica Como condição de efetiva autonomia pessoal, inclusive no seio da família. Nesse caso, a lacuna acumulada na Itália em termos de emprego será resultado de uma lacuna ainda não recuperada do ponto de vista cultural.