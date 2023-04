XPeng eleva a fasquia com o SUV G6 coupé: 755 km de autonomia, recarregando em 10 minutos

Ao apresentar a nova plataforma SEPA 2.0, Motores XPeng Eu esperava o lançamento do quinto modelo 100% elétrico, desta vez na forma de um SUV cupê. Então tire a toalha G6um automóvel que marca uma viragem muito importante para a marca, orientando-a para as tecnologias que incluirá em todos os modelos futuros.

XPeng G6 Tem a fonte simplificada e arredondada típica da marca, e é confiável800 voltsgraças à Al Tecnologia carboneto de silício de SEPA 2.0. No entanto, há também uma inovação importante, sempre copiada em certa medida pela Tesla, que é uma estreia absoluta para um fabricante chinês: A estrutura de alumínio é feita em fundição Tanto para a frente como para trás.

A XPeng também optou pela integração máxima da bateria, que foi construída com O método do corpo integrado por células (CIB), ou seja, praticamente inserindo células em partes do quadro. Isso aumenta o nível de segurança e ajuda a aproveitar melhor o espaço. Como resultado, o carro fica mais baixo com mais espaço a bordo.

O alcance é de até 755 km (presumivelmente de acordo com o ciclo chinês), mas ainda não sabemos a capacidade da bateria. Provavelmente em torno de 100 kWh. A capacidade de recarga também surpreende, até 3C segundo XPeng, permitindo Restaurar 300 km em apenas 10 minutosse você estiver usando o Supercharger S4 fabricado pela própria XPeng.

A bordo encontramos o habitual minimalismo e estilo tecnológico a que a marca nos habituou, sempre com um ecrã central disposto na horizontal. Disponível lá Grupo ADAS Avançado XNGPque segundo a casa deve estabelecer um novo padrão de qualidade para SUVs médios.

Finalmente, XPeng tem o cuidado de especificar que o nome G6 só será válido para a China, devido a possíveis problemas de direitos em outros lugares, e que o veículo é construído e certificado com os mais altos padrões de segurança, Já adequado também para a EuropaOnde XPeng já chegou, E os Estados UnidosOnde é suposto chegar no futuro.