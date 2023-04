Posto de gasolina mais caro da Itália fechado, Ip retira licença de Alfonso Centrone e o processa: “tudo mentira”

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

Afonso Centronique foi renomeado por sua própria admissão como posto de gasolina O mais caro da Itália, seu posto de gasolina fechou. Centrone administra uma máquina de venda automática com sua família há mais de 30 anos no centro de A.J. entendaem Apúlia. Os preços praticados ascenderam a 2,34 euros por litro de gasolina e 2,44 euros por litro de gasóleo. A história de Centrone se tornou viral graças ao serviço Telenorba, que o usuário compartilhou no TikTok. Mas agora Ip revogou a licença do cara e decidiu processá-lo.

É abastecido com gasolina, mas diluída, e o carro avaria: conta de 700 euros pela reclamação e “não” pela resposta

custos

«Eu mesmo sinto muito, – anunciou o frentista, – eu mesmo não abasteço aqui. O preço é definido pela empresa, e os meus lucros são sempre 3 cêntimos: também pode aumentar para 50 euros o litro, e os meus lucros são sempre os mesmos ». O distribuidor está localizado no centro de Trani, mas agora apenas carros de canal e carros de polícia são fornecidos por ele, sob um contrato válido com a administração.

“Não tenho ideia de como consertar a situação”, disse ele. Reduzimos o custo quando eles cancelaram os impostos, mas sabemos que nós, os trabalhadores do posto de gasolina, perdemos dinheiro e pagamos a eles, e estou convencido de que perdi esse dinheiro”. Centrone explicou que tentou de todas as formas reduzir o preço do combustível, mas nunca conseguiu entrar em contato com a empresa, mas a própria empresa negou esta última declaração também.

nota IP

Reportamos um mandado da empresa IP

As afirmações dos senhores centrais contradizem os fatos. Abaixo destacamos algumas das etapas.

1. A gestão do POS foi regularmente reconhecida com margens de gestão previstas no acordo sindical da rede IP aplicável, pelo que não foi declarado 3 cêntimos/l;

2. Compete à Direcção determinar o preço a cobrar ao público. No presente caso, a partir de 2019, a administração decidiu não implementar as medidas de promoção estipuladas no acordo sindical acima ou aquelas propostas pelo parceiro implementador.

3. O recurso foi feito pelo parceiro de implementação porque a administração falhou repetidamente em cumprir até mesmo as obrigações contratuais mais básicas.”

