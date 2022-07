Draghi segue a agenda de Conte (o país se beneficiará com isso)

O aprofundamento da profunda crise estrutural da democracia constitucional em meio ao caos horrível e ensurdecedor sobre a renúncia do primeiro-ministro é cada vez mais evidente para aqueles que não caminham na outra direção. A saúde das democracias em colapso não é nova nem restrita à Itália. Há pelo menos trinta anos, como consequência do fim da política, como consequência do famoso conto liberal do “fim da história”, ela vem sendo realizada, observada, analisada e discutida. Temos, no entanto, maior profundidade e amplitude, corroborada por um fato: desde a queda da primeira República maltratada, somos a única democracia ocidental em que ela existe e nasceu fora do Parlamento, embora seja regularmente legitimada. Pelas chamadas câmaras “governos técnicos”. O gabinete de Draghi é o quarto, depois de Ciampi (1992), Denny (1994) e Monti (2010). Hoje, o quadro é ainda mais anômalo: somos também o único Estado não sectário ligado ao destino humano, embora universalmente reconhecido pelo poder e habilidade.

O desenho amplamente predominante da crise atual dá um passo adiante em direção à democracia censitária, em um ritual totalmente consistente com os procedimentos da carta, mas estruturado para reconhecer a legitimidade formal do que foi alcançado como a única agenda possível definida, essencialmente, em -Atlanticismo. e o liberalismo europeu. Um sistema, principalmente cultural, no qual o mantra resultante do mantra “fim da história” acima é implicitamente enfatizado: não há alternativa. A senhorita Tina está sempre conosco! Basicamente, há apenas um caminho a seguir no terreno geopolítico, econômico e social: foi a Estrada Monti há 10 anos, e agora é a Estrada Draghi. Aqueles que discordam, mesmo que sugerissem um atlantista adulto e um europeu consciente, são irresponsáveis, populistas e soberanos. Neste contexto, e dado que a agenda do governo é apenas uma, a melhor implementação é a dos técnicos. Mario Draghi é, de longe, o número um entre os técnicos italianos. Portanto, desacordo com a linha indicada pelo presidente Draghi significa falta de consciência ou irresponsabilidade e, intencionalmente ou não, na atual tempestade, a queda da nave italiana que foi atingida. Para preservar o interesse nacional, o Parlamento deve, em essência, despojar-se de suas funções legislativas para exercer exclusivamente funções de ratificação, como o Gabinete. Um voto de confiança, na câmara única rotativa unida, só pode ser a regra, mesmo em projetos de lei delegados.

Somente através do modelo tácito TINA e da democracia censitária associada, a mais recente manifestação de política anti-histórica e antiparlamentar para grande parte de nossa incerta burguesia, podemos explicar a reação midiática e política à reação às posições do M5S e à pontos indicados na carta do Presidente Conte ao Presidente Draghi. É claro que podem ser consideradas proposições inteiramente úteis e errôneas, mas devem ser reconhecidas como legítimas, mesmo que sejam expressas apenas por aqueles que têm um consenso muito amplo do povo. De facto, refira-se que as questões recolhidas a partir de 2013 e, em grande medida, em 2018 pelo M5S não encontraram e ainda não encontram resposta e que o declínio do M5S se deve à impossibilidade objetiva ou dificuldade, bem como a incapacidade da subjetividade de sua classe dominante para implementá-lo, e não para o retorno emocionalmente solidário daqueles que votaram no movimento “fugitivo”, segundo a versão oficial. Em suma, devemos perceber que a indignação dos partidos sociais ainda é intensa, e ainda pior, embora esteja sendo afastada, pelo menos até agora, pela direita e sobretudo pela abstenção massiva.

Este último deve ser um fato de extraordinária preocupação para todos os partidos, particularmente para os partidos da região progressista. Também porque a abstenção tem um sinal muito claro de classe. Os dados do Institut Tecné relativos às últimas eleições administrativas (ver tabela abaixo) são tristes: aquela que o PD continua a comemorar como uma grande vitória (“o resultado dos gabinetes administrativos mostra que com uma proposta forte se pode vencer”, Graziano Delrio, Il Corriere della Sera, 17 de julho), é resultado do censo democrata.

Em conclusão, a crise atual é uma crise social e democrática e não uma crise palaciana. Em DL Aiuti, o presidente Draghi não deveria ter atacado a conduta do M5S no Senado. Eles foram coerentes com o que havia sido feito na Câmara dos Deputados, onde a organização do semestre permitiu que os quinquenais afirmassem sua confiança no governo. Eles estavam de acordo com a oposição que havia sido expressa sobre a lei desde o Gabinete em 2 de maio. Então, aqueles que hoje dão lições de responsabilidade não tiveram problemas em humilhar o primeiro grupo parlamentar a afirmar uma intervenção em contraste radical com o ethos ambiental do M5S, mas fora da assistência à economia e fora de qualquer trabalho relacionado com o PNRR . Assim como o governo Draghi, não tem problema em humilhar o movimento com a opinião a favor da Emenda do Direito que visa apenas distorcer a renda da cidadania. Mas o passado se foi.

Hoje, as declarações políticas e institucionais, corretamente referidas pelo presidente Mattarella, são que o presidente Draghi não foi desencorajado pelo M5S. A Itália será prejudicada pelas eleições antecipadas, mesmo que o anúncio das Sete Pandemias no Egito seja embaraçoso se votar no outono. A atividade do governo deve ser retomada. Para fazê-lo com a confiança da maioria original, em suas comunicações às Câmaras amanhã, o presidente Draghi deve se ater a algumas das prioridades mais básicas do país: ajustar a liquidez do bônus de 110%; introdução de um teto nacional de custo do gás para arrefecer o preço da eletricidade, com base no que Espanha e Portugal vêm fazendo há meses e agora na Áustria; Aprovação da intervenção adequada para travar a diminuição do poder de compra dos rendimentos do trabalho e das pensões financiadas pelo aumento da contribuição extraordinária para os lucros adicionais das empresas de energia e a expansão das atividades a eles sujeitas; Definir, com sindicatos e empregadores, o salário mínimo associado às convenções coletivas nacionais; Reencenação de causas em contratos de prazo fixo para parar os estragos da vida perigosa. Esses compromissos também constam da carta de Giuseppe Conte a Mario Draghi. Mas se o primeiro-ministro os incluir em sua agenda, ele não se curvará ao M5S. Ele responderá a emergências fora do palácio e evitará o aumento das feridas sociais e o empobrecimento ainda maior de nossa democracia constitucional. Para isso, o Partido Democrata deve parar de chantagear o M5S e, em vez disso, insistir que a última parte da legislatura se concentre inteiramente nas emergências sociais.