Só um momento e está tudo acabado: o carro de um milionário é destruído para sempre

Levei alguns segundos para condenar a destruição deste belo e antigo supercarro tão popular entre os cinéfilos por um motivo quase óbvio. Não há como salvá-lo ou corrigi-lo.

Quando um supercarro se envolve em um acidente muito grave, depois de se certificar de que o motorista e todos os pedestres ou outros motoristas estão normalmente bem, os entusiastas imediatamente se preocupam com questão urgente. O carro pode ser recuperado? Às vezes, o reparo não é possível, como neste caso em que Movimento errado Isso foi o suficiente para causar estragos completos em um verdadeiro legado.

Cuidado por onde você anda!

Dirigir com muita atenção à estrada, outros veículos e pedestres é essencial Em qualquer caso Para evitar se machucar e para outros Mas ainda mais se você estiver dirigindo um carro antigo de valor inestimável, não apenas para qualquer revendedor e colecionador, mas precisamente em um nível histórico. Agora não se pode negar que alguns carros são verdadeiras lembranças vintage até mesmo para os deformadores mais cínicos de nossa paixão por motores.

Ninguém entraria no Museu de Arte Contemporânea e destruiria uma obra, seria crime: então, o mesmo cuidado deve ser exercido para modelos específicos que também tem meio século de história atrás de si, figurativamente falando, documentos históricos do passado que nunca mais voltarão e que são aprovados na Itália, não por acaso Como um carro clássico Está sujeito a impostos reduzidos.

raridade inestimável

Construído em aprox Uma amostra De 1963 a 1965 – apenas dois anos – o lendário cupê Aston Martin DB5 continua sendo um dos carros mais famosos do mundo, graças à saga de James Bond. 007 Em que o carro apareceu pela primeira vez em 1964 com todas as ferramentas necessárias a bordo. No entanto, o carro é muito mais do que enfeites para os fãs do cinema moderno.

Baseado na linha DB4 Vantage existente, o Aston Martin DB5 Na sua típica cor prateada, representava o auge da tecnologia da época: Equipado com um motor de 282 cavalos de liga ultraleve para reduzir o peso, o carro vinha equipado de série com muitas opções nada comuns na época, como como indicadores de direção eletrônicos, rádio Blaupunkt Limpadores de pára-brisa elétricos. Um verdadeiro supercarro, não há muito a dizer.

destruído para sempre

Quando um carro desse se acidenta… é uma pena dizer isso, mas o entusiasta se preocupa mais com o carro do que com o motorista! A pessoa que está dirigindo o carro da foto, graças a Deus ela não estava ferida Mesmo que valesse pelo menos um beliscão porque destruiu completamente um carro tão raro e cobiçado como o DB5: nada a fazer, os mecânicos nada puderam fazer para restaurar o carro, que ficou irremediavelmente destruído.

Este incidente aconteceu em 2015 em Manchester e ninguém estava lá Realmente não funcionou Para reconstituir a dinâmica dos fatos: Sabemos apenas que um motorista de Aston Martin perdeu o controle na M56, estrada estadual que leva ao aeroporto da cidade britânica, atingindo um exemplar do Vauxhall Astra – o Opel Astra europeu produzido apenas no Reino Unido – e então colidir com um poste que a derrubou no chão.

Não mais de acordo com os padrões de segurança modernos, a delicada carroceria não aguentou mais o impacto catastrófico e você pode ver o resultado acima na foto. O custo desta “manobra” está estimado entre os 2 e os 3,3 milhões de euros, um valor avultado que ultrapassa largamente os estragos causados ​​nas infraestruturas pela máquina. De jeito nenhumneste caso não há restauração física.