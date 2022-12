Você prefere o dinheiro da Evasão e custa menos do que cartões e cartões de débito?

O Banco da Itália rejeita a manobra lançada pelo Conselho de Ministrose em particular o compromisso mínimo especificado de pontos de venda e o novo teto para dinheiro, e imaginar uma ação real para Meloni e seus homens, mesmo que o primeiro-ministro, após as críticas de Bruxelas e antes das palavras de Fabrizio Palasoni, chefe do Departamento de Estrutura Econômica do Banco da Itália Fabrizio Palasoni, na audiência preliminar para examinar a manobra econômica para um período de três anos 2023-2025, Ele já havia dito que estava disposto a criar um limite inferior.

O que determina a lei sobre cumprimento de pontos de venda e limite de caixa

De acordo com o disposto na Lei Orçamentária: a Um novo limite, igual a 60 euros, deduzidas multas das quais não serão aplicadas aos comerciantes que não aceitem meios de pagamento eletrónicos.

Além disso, a partir do próximo mês de janeiro Uso máximo de dinheiro Nas transacções, que actualmente são iguais a 2.000 euros, devem ser elevadas do nível então previsto pela legislação em vigor – o equivalente a 1.000 euros – para 5 mil euros.

Como aponta Palason, em maio de 2010, o limite de dinheiro foi reduzido para € 5.000, de 12.500, depois caiu pela metade em agosto de 2011 e finalmente reduzido para € 1.000 em janeiro de 2012. Elevado para € 3.000 em janeiro de 2016, posteriormente reduzido para € 2.000 em janeiro 2012 A partir de 1 de julho de 2020, e ao abrigo da legislação em vigor, está prevista uma nova redução para 1.000€ a partir de 1 de janeiro de 2023.

O decreto-lei de 6 de novembro de 2021 previa multa nos casos de não aceitação de pagamento, de qualquer valor, por meio de cartão de pagamento. lá Multa de 30 euros mais 4% do valor do negócio, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Por fim, o Decreto-Lei de 30 de abril de 2022 antecipou este prazo para 30 de junho de 2022, pelo que A partir de 1º de julho Por fim, todos os comerciantes, lojistas e vendedores ambulantes são obrigados a aceitar pagamentos por meio de cartões de crédito e débito, caixas eletrônicos e aplicativos de pagamento, como o Satispay.

A nível europeu, enquanto em alguns países, incluindo a Alemanha, não existe limite máximo para o valor das transações em numerário, noutros existem plafonds inferiores aos indicados na fatura: por exemplo 500 euros na Grécia, 1000 em França e Espanha , 3000 na Bélgica.

Teto de caixa, PDV e evasão fiscal: o que dizem os dados

o que é um arquivo Riscos tangíveis de alto teto de caixa e comprometimento de PDV? básico: Mais evasão fiscalEspecialmente pequeno. Dizer que não é uma posição política conceitualmente distorcida ou prejudicial, mas dados.

Em comparação com 2016, a percentagem de transações em numerário em Itália diminuiu, também em resultado da pandemia, mantendo-se acima da média europeia. Como mostram as estatísticas do Eurosistema para pagamentos de varejo, no final de 2019, o número anual de transações eletrônicas per capita na Itália era de cerca de 130, bem abaixo da média da zona do euro de quase 300.

De igual modo, de acordo com os dados do Inquérito às Tendências de Pagamentos ao Consumidor da Zona Euro, a proporção de transações liquidadas em numerário foi de cerca de 80%, em linha com Espanha, Portugal e Grécia, mas superior à da zona euro. média igual a 73%.

Bankitalia em seu relatório deixa claro que, como já mencionado no passado, eu Limites de uso de dinheirosem constituir impedimento absoluto para a prática da conduta ilícita, “representam SObstáculo a diferentes formas de crime e evasão“.

Em particular, nos últimos anos, explica Palason, surgiram estudos, inclusive alguns do próprio Banco da Itália, que indicam que “Limiares mais altos em favor da economia subterrâneaNão apenas isso: os dados indicam claramente que o uso de pagamentos eletrônicos, permitindo o rastreamento das transações, reduziria a evasão fiscal.

As recomendações para a Itália formuladas pela União Europeia no contexto do semestre europeu também partem dessas premissas. Especificamente, em 2019, foi proposto que a Itália “combata a evasão fiscal, particularmente na forma de faturas apagadas, entre outras coisas, promovendo pagamentos eletrônicos obrigatórios, inclusive diminuindo os limites legais para pagamentos em dinheiro”.

A definição de penalidades administrativas efetivas em caso de recusa de fornecedores privados em aceitar pagamentos eletrônicos está incluída nas metas do PNRR para o primeiro semestre deste ano.

O dinheiro realmente vale a pena para os comerciantes?

O mais curioso, lendo os dados do Banco da Itália, é que, ao contrário do que diz a centro-direita, mesmo Os custos dos comerciantes são menores no caso de cartões e cartões de débito.

No que se refere às comissões associadas às transacções efectuadas com meios electrónicos de pagamento, importa recordar que mesmo o numerário apresenta custos relacionados com a segurança, como os relacionados com furto, transporte de valores e seguros. As estimativas do Banco da Itália de 2016 indicam que, para os comerciantes, o custo do dinheiro como uma porcentagem do valor da transação é maior do que o dos cartões de débito e crédito.

Aqui está tudo sobre 35 bilhões de manobras 2023 e 174 artigos.

