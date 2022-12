Gronda di Genova, o protocolo foi assinado entre as instituições regionais Aspi-Mit

Um pequeno mas grande passo em frente. O Gronda MoU foi assinado na província de Gênova, considerado um dos mais impressionantes feitos de engenharia já realizados em nível europeu. Para colocar a caneta no papel, como um compromisso pelo menos no papel: Matteo Salvini, Ministro de Infraestrutura e Transporte, Giovanni Totti, Presidente da Região da Ligúria, Marco Bucci, Prefeito da Cidade Metropolitana de Gênova, Paolo Emilio Signorini, Chefe do Autoridade do Sistema Portuário para o Mar da Ligúria Ocidental e Roberto Tomasi, Diretor Administrativo da Autostrade per l’Italia Spa (Aspi). “Com a assinatura do Protocolo – informa nota da ASPI – reconhece-se o elevado valor estratégico e confirma-se a urgência quanto aos tempos de execução da obra, como medida de fundamental importância para o desenvolvimento regional e nacional desde um ponto de vista do ponto de vista econômico e social: motor do desenvolvimento do sistema estatal e da mobilidade nacional, a infraestrutura potencializará os serviços Logística regional em resposta ao aumento dos fluxos de tráfego na rede da Ligúria, em conjunto com a implementação do impressionante plano de modernização de ativos desenvolvido pela Autostrade em l’Italia”.

Apenas 4 anos se passaram desde que a Ponte Morandi desabou. Pouco menos de dois desde a inauguração da nova Ponte San Giorgio. Parece um século. Agora, segundo a Aspi, “esta infraestrutura pretende revolucionar o sistema rodoviário regional e nacional e vai passar diariamente mais de 40.000 veículos, dos quais mais de 8.000 são veículos pesados”. A estrada “retorna” é uma grande parte do tecido urbano da parte ocidental da capital da Ligúria e parte de Valpolsevera (o interior imediato de Gênova). O negócio está no centro do plano económico e financeiro da Aspi, tanto que se prevê um investimento total estimado em mais de 4 mil milhões de euros do negócio, valor integralmente financiado pelo franchisado. O esforço da construção naval é ímpar no actual panorama internacional da engenharia e das infra-estruturas, pelo que contará com o emprego de 7.000 trabalhadores por ano para a construção de 72 km de auto-estradas, dos quais 25 são túneis (com uma extensão total de 50 km) e 37 entre pontes e viadutos (dos quais 16 novos e 21 existentes). ). Um projeto concebido para servir de ligação entre todos os pontos cruciais do sistema de transportes da Ligúria, desde o aeroporto até ao porto e até aos caminhos-de-ferro.

A infraestrutura inclui todas as estradas normais que vão de oeste a leste da área metropolitana. Nesse sentido, houve (e ainda há) oposição à sua implantação por parte da população que vive ao longo do plano da cidade. Sobretudo porque existem canteiros de obras que já duram pelo menos uma década, enfatizou Tomasi. Contradições alcançadas com diferentes apelos. Com efeito, o projecto de adaptação do sistema de auto-estradas A7-A10-A12 prevê a construção de um novo troço com duas faixas de rodagem em cada sentido, duplicando-se a A10 existente no troço que atravessa o município de Génova (desde Val Polcevera até à cidade de Visma). No entanto, novamente de acordo com a Autostrade per l’Italia, além de facilitar o tráfego da cidade, obtido pela separação dos fluxos de tráfego urbano e de longa distância, a conectividade com os centros nervosos da economia do Noroeste deve ser melhorada. Estamos falando de entroncamentos de autoestradas com grandes direções para Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Assim como o sul da França, que representa a travessia natural entre Espanha, Portugal, Metil Europe e os países dos Balcãs.

Em termos de sustentabilidade, a concessionária garante que “o projeto será marcado por uma especial preocupação com o ambiente: quase 100 por cento dos materiais escavados nos túneis não serão transportados por via terrestre, mas sim através de um duto de lama especial e serão reaproveitados na construção do cais do aeroporto.”