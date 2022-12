O smartphone, se recarregar no carro pode acabar muito mal: as consequências são terríveis

Tenha o máximo cuidado ao recarregar seu smartphone no carro porque esse gesto pode realmente te atrapalhar: eis o que você absolutamente não deve fazer se não quiser sofrer consequências graves.

o telefones inteligentes Tornou-se agora uma parte invariável do nosso dia-a-dia e levamo-lo para todo o lado: casa, supermercado, trabalho, carro. o direito de Frases No entanto, você deve prestar atenção porque poucos sabem que pode estar lá Consequências muito desagradáveis Para aqueles que cometem um comportamento incorreto neste sentido.

Cada um de nós sempre tem um conosco cabo Para poder carregar o celular no carro: usamos quando está descarregado, então quando temos uma situação real e eficiente Emergência Este gesto requer retomar o uso dispositivo que temos conosco.

No entanto, muito poucas pessoas estão cientes desse fato Este comportamento aparentemente inofensivo não é bom para o nosso carro e também para nós: pelo contrário, é um gesto que nas primeiras etapas dá grandes vantagens, mas é A longo prazo, revela-se arriscado.

Um perigo que pode afetar nosso veículo e causar eventos importantes e inesperados despesas Que num momento como esse não nos querem na luz constante preços em alta Pelo custo de vida e pela energia que nos afeta: vamos ver o que é.

Recarregue seu smartphone no carro: eis o que você está arriscando

Ao recarregar o celular no carro, existe um grande risco principalmente para o nosso caro carro: Não é de forma alguma claro que pode suportar a recarga sem reduzir a funcionalidade de alguns componentes do próprio veículo, colocando-nos em posição de ficar parados ou danificando gravemente alguns componentes do veículo.

Muitas vezes Energia fornecida pela porta USB Adequado para muitos veículos Não é igual a ser capaz de recarregar com segurança E o desempenho (além da velocidade) dos nossos smartphones de última geração. resultado? o O carregador pode ser seriamente danificado e, acima de tudo, também a bateria do nosso celular Que, se danificado, deve ser substituído levando a despesas imprevistas.

Com o tempo, esses defeitos muito graves aparecerão, juntamente com o problema relacionado Transporte rápido novamente ups: que eles É inevitável que a potência e a energia sejam subtraídas do carroo que aumenta os riscos perto De repente. Outro erro comum é o carregamento do carro O motor parou: A bateria continuará a se desgastar Podemos facilmente ficar presos. Para carros de última geração equipados com baterias novas, essa lacuna não existe, e é claro que será possível recarregar o celular com bastante tranquilidade, sem riscos e riscos.