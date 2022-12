Giorgetti, manobra orçamentária e conselhos: “Troque de restaurante se o proprietário não usar o pos”

Camaradas de contraterrorismo: a Itália está indo bem, está indo bem e também em 2023, Se o quadro internacional permanecer estável, será muito melhor se a maldita guerra terminar. em mim bandeira, Depois disso, cumprimos os compromissos assumidos e fazemos um “grande trabalho”. Discurso do Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti e o comissário de orçamento Paulo Gentiloni. O que confirma: “Reconhecemos o bom desempenho do governo anterior. Também reconhecemos que este governo está indo bem.”

É como se fossem dois mundos separados, o mundo das ocasiões oficiais, como ontem no saguão do quartel da polícia financeira de “Evento anual sobre Pnrr na Itália Na presença de Técnicos de controle chegou de Bruxelas. E essas frases marginais, talvez uma extrapolação, são sensíveis ao giro do microfone ou da câmera. Neste último, notamos sempre a tendência de elevar o tom e as bandeiras. No primeiro tom, o conteúdo parece mais relevante aos fatos. Por exemplo, ontem. Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti, Quem sempre diz o que é preciso e nunca está fora de lugar, anda o dia todo ocupado com obrigações oficiais e institucionais, aquelas em que cada palavra deve ser valorizada.

Pela manhã, na presença dos técnicos da autarquia que vieram de Bruxelas Dois dias atrás e ontem eles se reuniram no Salão de Honra do Quartel de Sant Laria da Guardia di Finanza. Também na câmara de prefeitos, presidentes regionais e ministros relevantes (meio governo). Às 14h00 no quarto de Mappamondo no quarto onde estava comissões de orçamento da câmara E a Senado Testes iniciados Gambito 2023.

em mim Plano Nacional de Resistência e Resiliência do ministro Ele estava mais do que tranqüilizado enquanto, nas mesmas horas, outros ministros – Orso, Salvini E a Pique Fratin – Parar os tempos de investigação e pensão alimentícia. “Com certeza vamos atingir todas as metas para este semestre.” confirmado Giorgetti Satisfação óbvia ao olhar delegação da União Europeia conduzido b Declan Costello. nosso” bandeira É constituído por fundos de investimento e projectos de execução, mas sobretudo de reformas estruturais de execução. Giorgetti nem escapa a este desafio. estamos voltando Concorrência e justiça E também Administração pública. Não parece imaginável concluí-lo, especialmente os dois primeiros, que dividem até mesmo dentro da centro-direita, até 31 de janeiro. Contudo Giorgetti Promessa, confiança e segurança. Ninguém se lembra dela favoravelmente.

É verdade que há um problema de preço. Ministro Pique Fratin disse isso “Só o ministério dele já perdeu 5 bilhões de aumentos de preços. Por isso é necessária uma emendaO governo colocou A lei orçamentária é de 12 bilhões Durante o período de três anos neste item específico. A Comissão também está disposta a reflectir sobre este ponto. para mim Bruxelas Mais pedidos estão chegando e as negociações estão em andamento. Dezenas de países, incluindo Espanha, Portugal, Luxemburgo e aItáliaeles perguntaram Atualizações, revisões e adições. As negociações estão em andamento. “A Comissão da UE está pronta para analisar cuidadosamente os ajustes de custos, se necessário, em projetos específicos. Mas estamos falando apenas de investimentos. Não há como voltar atrás e reduzir a ambição das reformas.” precedido Costello. Réplica de Giorgetti Foi claro:A implementação do sistema Pnrr deve ser acelerada mesmo na presença de constrangimentos como os elevados preços dos materiais e as suas inevitáveis ​​consequências nos custos finais das obras públicas. Mas o estabelecimento do Pnrr dará um forte impulso ao crescimento da economia italiana e melhorará a sustentabilidade da dívida pública”.

por Giorgetti É mais apropriado falar de positividade do que de otimismo. Ministro, também em audiência perante comissões de orçamento, Analise os números. Por isso ele não participa “O pessimismo que prevalece hoje sobre as perspectivas da economia internacional, especialmente da economia italiana.” Punch estava aqui para Fundo Monetário Internacional Quem vê a Itália 2023 Com crescimento com um sinal de menos. Giorgetti alinha os números: mesmo que o último trimestre do ano deva dar zero, pelo 2022 Crescemos 3,9, o emprego não foi muito alto nos últimos 13 anos (60,6%), o índice de confiança está crescendo e a inflação desacelerou. “Apesar das milhares de dificuldades que enfrentamos – Explicação do ministro aos órgãos – À medida que a desigualdade aumenta e os pobres também, o desempenho subjacente de nossa economia continua a surpreender em termos de resiliência”.

É por isso 2023 O crescimento do PIB caiu de 0,6 para 0,3%. “Mas – Ministro confirma Na ausência de novos choques, graças às medidas de apoio às empresas e às famílias e também graças ao bandeira, No 2024 Poderemos crescer 2%. As críticas à lei orçamentária são bem conhecidas. Eles foram todos empurrados sob seu nariz. Giorgetti Giorgetti fez. Provando que o que ele diz é um pouco verdade. Na pos, por exemplo, a Regra – Tribunal Subsidiário de Bruxelas porque não se alinha com um dos objetivos bandeira, Ou seja, reduzir a evasão fiscal – permitindo-lhe pagar em numerário até 60 euros. permaneceu no texto lei orçamentária. É claro que o ministro não é a favor dessa mudança. então ele aconselhouMudança de restaurante caso o proprietário insista em não usar dinheiro eletrônico“. Agradável.

Jornalista florentino formou-se em literatura italiana com distinção 110. Vinte anos para Repubblica, nove anos para L’Unità. READ Pequenas startups crescem, é assim que a A-Road faz

Claudia Fossani