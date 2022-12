Novos aumentos chegando para o diesel

O momento de aparente estagnação do preço do diesel está chegando ao fim. A crise do petróleo e as dificuldades em encontrar óleo diesel preocupam muito os insiders. Vamos tentar ver o que vai acontecer nos próximos meses e quais são os cenários mais prováveis.

Alerta diesel na Itália e em toda a Europa. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA) le reservas no mínimo Em todo o mundo e países como o Paquistão já estão reduzindo horas e dias de atividade devido à escassez de combustível. Até agora O preço do gasóleo anda a 1,78 euros o litrocerca de 10 centavos a mais que a gasolina.

A situação é preocupante e pode piorar: vamos explorar o assunto juntos no próximo artigo.

Diesel disparando: quando vai subir na Itália também?

A crise em torno do diesel e do preço futuro do combustível pode ser devastadora. De fato, as palavras de especialistas do setor não são um bom presságio: de acordo com Dario Scaffardi, ex-número um do Refinaria Saras Para a família Moratti, um futuro preços do diesel Como a maior crise que a indústria já viu.

Levou apenas alguns dias até que os preços disparassem na Itália também. EU’Agência Internacional de Energia Disse que esta é uma crise grave, a próxima que a Europa terá de enfrentar depois da pandemia e da guerra na Ucrânia.

Crise do diesel: como resolver?

vamos ver agora Como resolver o problema da crise do diesel na Itália. Já é prática estabelecida que o preço do gasóleo seja superior ao da gasolina, agora cerca de 10 cêntimos. No entanto, especialistas apontam que a solução para combater os aumentos de preços são os próprios preços mais altos, permitindo que o valor do combustível se estabilize.

Então será verdade semelhante a ver Gasóleo novamente acima dos 2 euros por litroEnquanto para a gasolina, há mais incerteza.