vai fu[d]turas, o concurso sobre a relação entre comida e território (12/02/2022)

ActionAid e IED – Instituto Europeu de Design, em colaboração com o Município de Milão Na implementação da Política Alimentar de Milão e da Carta da Política Alimentar Urbana de Milão MUFFP no contexto de Projeto Food Waveeles liberam fu[d]Tures, uma chamada aberta para visões sustentáveis ​​lideradas por jovensque é um desafio dedicado a Jovens criadores de 18 a 35 anos Eles vivem na Itália, Holanda, Romênia, Bulgária, Polônia, Bélgica, Suécia, Espanha, Eslovênia, Grécia, Hungria, Brasil, Croácia, Reino Unido, Portugal e França.

alvo alimentar[d]Práticas virtuosas que possibilitem a criação de vínculos entre jovens e comunidades, inclusive as mais vulneráveis, devem ser realizadas. Então a chamada é uma Dr.Desenhar produtos ou serviços inovadores que reduzam o impacto ambiental e social da produção, distribuição e consumo de alimentos, sem perder de vista a importância da solidariedade e da generalização. Em particular, na apresentação de ideias, será importante ter em conta a relação dos cidadãos com os espaços urbanos, privados ou públicos. O alvo principal de todas as intervenções deve ser a geração do milênio e/ou GenZ.

O concurso, exclusivamente em inglês, dirige-se a jovens sensíveis às questões em causa ou com experiência escolar e/ou profissional em disciplinas como desenvolvimento web, design de sistema de serviço de produto, design (produto, gráfico, interior, comunicação, experiência -UI ou Mídia), marketing, finanças, economia, filosofia, sociologia ou antropologia. O prazo para participação é 22 de dezembro.

As propostas recebidas serão avaliadas por um júri qualificado composto por especialistas do setor, educadores do IED e representantes da ActionAid Italia e do município de Milão. As ideias dos candidatos individuais, selecionadas pelo júri, entrarão na fase de desenvolvimento e prototipagem até que sejam potencialmente convertidas. em projetos reais, graças a um curso de treinamento supervisionado por instrutores e mentores do IED, que será executado ao longo de 2023 e verá cocriadores trabalhando juntos em equipes interdisciplinares. As três melhores equipas receberão um prémio de 1.000€ válido para a compra de materiais, ferramentas de apoio ao estudo ou pacotes de consultoria com especialistas do IED.

“Estamos felizes em iniciar a chamada internacional para o projeto, – ele lembra Emanuela Vita, Coordenadora Food Wave – Município de Milão Artistas, designers e criativos de toda a Europa são convidados a enfrentar um dos desafios mais importantes para nós: usar o grande poder da criatividade para compartilhar visões disruptivas, atrair a atenção e envolver os cidadãos em questões urgentes como as mudanças climáticas. Com esta convocatória, abrimos o último ano do projeto que se dedicará à experimentação de práticas artísticas que coloquem os jovens no centro da reflexão sobre estilos de vida sustentáveis ​​em contextos urbanos, localmente nas 16 cidades europeias da nossa rede, e internacionalmente . Food Wave alcançou mais de 15 milhões de contas em seus canais digitais, mais de 15.000 seguidores no Facebook e Instagram, mais de 135.000 visitas ao site e mais de 580.000 visualizações no YouTube, incluindo 242 jovens embaixadores e 20 co-influenciadores internacionais.”

“Há anos nos comprometemos a promover a conscientização coletiva entre os jovens sobre a interseção entre as questões ambientais e sociais, que estão se tornando cada vez mais centrais em nossas vidas diárias. Isso também inclui a iniciativa Foo[d]Que visa, por meio da criatividade, estimular práticas virtuosas que possibilitem criar pontes entre jovens e comunidades, inclusive as mais vulneráveis. Roberto Sensi, especialista em alimentação e desigualdades globais, ActionAid Itália.

“É uma honra para o IED ajudar a popularizar um concurso como este em termos de temas, abrangência geográfica e potencial de impacto na sociedade. Não vemos a hora de começar a coletar as ideias que virão dos jovens designers que fazem parte do nosso comunidade internacional de alunos e ex-alunos, bem como dos jovens que optam por responder. É uma grande e bela responsabilidade trazer a expertise das equipes de projeto dos escritórios italiano, espanhol e brasileiro do IED para a seleção e desenvolvimento de ideias voltados para práticas cada vez mais virtuosas na relação entre alimentação, meio ambiente e território”, comenta Anna Kantaro, gerente de projetos especiais para IEDs.