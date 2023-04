Pedágios nas rodovias, o serviço passa a ser gratuito: Adeus filas nos pedágios

Qualquer um que tenha experiência em lidar com engarrafamentos sem fim nas rodovias sabe como isso pode ser frustrante. E não é só isso: o tempo perdido nessas situações pode ter repercussões negativas no trabalho e na vida pessoal do indivíduo. Felizmente, a assinatura do Telepass é uma solução eficaz para evitar essas situações desagradáveis.

Em particular, para quem usa a rodovia para se deslocar a trabalho, o Telepass agora é uma necessidade. Os assinantes podem, de fato, acessar faixas reservadas, evitando longas filas nas cabines de pedágio, economizando tempo e estresse.

Mas isso não é tudo: Telepass Também pode ser útil durante viagens de verão e fins de semana prolongadosQuando o tráfego aumenta significativamente. Graças à capacidade de evitar filas, você pode chegar ao seu destino sem perder horas e horas na fila sob o sol escaldante. Além disso, a segurança que o Telepass pode garantir não deve ser subestimada. De facto, as longas filas nas portagens podem criar situações de condução perigosas, com necessidade de fazer manobras improvisadas ou travar bruscamente. Portanto, evitar esse tipo de situação é um benefício adicional oferecido pela assinatura.

Mas vale ressaltar, principalmente para quem utiliza a rodovia Telepass para trabalho Pode ser um verdadeiro investimento na sua produtividade e qualidade de vida. Na verdade, evitar perder tempo em filas significa ter mais tempo livre para se dedicar às atividades que mais gosta ou para estar com a família.

Você sabia que existe uma forma de acessar os serviços oferecidos pela Telepass gratuitamente? Bem, sim, vamos descobrir qual é qual!

Antes de mais, importa sublinhar que o Telepass não é apenas um serviço útil para quem utiliza a auto-estrada regularmente. Mesmo quem faz poucas viagens por ano pode beneficiar de uma subscrição porque pode ser uma ferramenta útil e rápida para reabastecer, estacionar, pagar o seguro automóvel ou a taxa de circulação, lavar o carro ou simplesmente pagar um passe de esqui ou alugar um elétrico lambreta.

No entanto, apesar da conveniência que o Telepass traz, muitas pessoas relutam em ativá-lo por causa do os custos adicionais que isso implica. Numa altura em que o custo de vida parece cada vez mais difícil de suportar, é compreensível que a ideia de adicionar um passe de temporada adicional possa ser pouco apelativa.

Neste caso, a empresa vem em nosso auxílio com o serviço Telepass Plus: todos que decidirem aderir a este serviço poderão utilizá-lo Seis meses de assinatura gratuita Após este período passará a ser custo 3 euros por mês Combinando os custos da subscrição standard do telepass de 1,76€ com os serviços de mobilidade referidos nos números anteriores de 1,24€.

Também você terá Novo dispositivo finomais moderno e colorido, além de vantagens exclusivas como descontos nas tarifas ao aderir ao seguro automóvel Telepass, dinheiro de volta Com base no seu consumo na rede rodoviária e nos abastecimentos e Possibilidade de gerir tudo através de uma aplicação dedicada. Grande alívio!