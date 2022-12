Investir em ações em 2023: no que focar?

Onde investir em ações No 2023?



O próximo ano ainda é desconhecido para muitos investidores que aguardam ansiosamente um reinício Mercado de ações Espero que um começo Novo ciclo ascendente. Muitos fundos de investimento têm se mostrado dispostos a investir em ações para recomeçar. Da mesma forma, evidências factuais mostram que A contexto econômico Ainda algo incerto, e mais orientado para Novos descontos em vez de continuar a atual Marcha de Natal.

O mercado de ações continuará subindo em 2023?

2022 foi um ano terrível para os investidores em ações: O S&P500 Chegou a perder até 30% em relação ao seu máximo. o Dow Jones Industrial Average Rose saiu 20% Em comparação com seus níveis mais baixos em setembro, o Nasdaq 100 ao invés de 14,6%. No entanto, muitos especialistas continuam otimistas sobre o final do ano. até o Índice de Volatilidade Cboe (VIX) Quase alcançado 20 pelo menosque é um valor indicativo de certa tranquilidade por parte dos traders e operadores de bolsa.

medo de alturainflação Acompanhado por Saab Política monetária Os bancos centrais provocaram medo entre os comerciantes de ações. Desde outubro, no entanto, o mercado começou a Nova tendência ascendentefamoso “Março de Natal”. Muitos argumentam que isso é um sinal claro de mudança nas estratégias de investimento dos fundos. Estes assumem posições compradas no mercado diante de uma flexibilização da política monetária Por causa da possível diminuição da taxa de inflação. Normalmente, em novembro e dezembro, os gerentes de ativos realizam Ajustes de portfólio Reposicionamento para o próximo ano: isso pode indicar um mercado em alta no mercado de ações 2023.

Como os fundos e bancos de investimento se posicionam no mercado?

Alguns fundos de investimento já começaram a recomendar depósitos em ações aos clientes. É o caso, por exemplo, da Intigrity Asset Management que sugere a compra A partir de empresas de pequeno capital Nos setores que serão mais afetados em 2022. Os setores nos quais os fundos emergentes estão mais inclinados a investir tornaram-se empresas de saúdeos relacionados setor de transporte E aqueles Industrial. O que leva os gerentes a comprar é Conveniência estatística Como tal Mal No passado, o mercado de ações esteve em baixa por dois anos consecutivos: esse tipo de cenário ocorreu em um século do mercado de ações Apenas quatro vezes. No entanto, a compra desproporcional de ações ainda é o comportamento de muitos inexplicável Dado que os bancos de investimento agora esperam que certeza presumida um começo Recessão Em 2023. Basicamente, se isso acontecer, provavelmente podemos esperar danos econômicos muito grandes, como a crise da internet. No entanto, embora as falas do presidente da Câmara dos Deputados FED Jerome Powell Eles não parecem transmitir grandes preocupações da mesma forma que não sugerem positividade. De fato, alguns bancos de investimento ainda estão adotando posições de baixa No mercado: Este é o caso Goldman Sachs está mais inclinado a trabalhar com Colocar opções RelacionadoS&P500 Em vez de procurar contratos longos. Os analistas do Morgan Stanley também concordam com o fato de que o mercado de baixa ainda não acabou e esperam uma queda acentuada nos mercados a partir de Primeiro quarto para 2023, que é o período em que o S&P500 pode atingir um nível 3000. Claro, também há quem opte por ficar fora do mercado esperar Mais confirmações: os dados realmente importam um mais tristeza ativos líquidos Nos cofres de caixa, este valor chega a i Alturas de contrato. Isso pode ter afetado negativamente o valor extensão VIX Que na verdade caiu para o nível 20. Os analistas do JPMorgan Chase também concordam com a visão pessimista expressa pelos pares do setor em relação ao primeiro semestre de 2023.

Onde investir em 2023? Preste atenção nas setas no primeiro semestre

Muitos observadores do mercado esperam quedas no primeiro semestre de 2023. A razão está na infeliz combinação de Aumento dos custos de mão de obra é um Baixas margens da empresa. Segundo eles, o corte de dividendos vai constar nos balanços do trimestre, o que vai preocupar o mercado acionário. Em média, os especialistas preveem um em 2023 Diminuição dos lucros corporativos afiliado 9%. Claro que o mercado se move com base em expectativas O rali de Natal pode, portanto, ser usado como uma oportunidade para se proteger contra o ‘efeito junho’.

Além disso, vários indicadores há muito adormecidos parecem ter despertado, dando sinais desanimadores aos traders comprados:Rastreado desabilitado Prevê um declínio no S&P 500 no próximo ano e este índice não fornece sinais agregados de baixa desde 1999. Também do mercado de ações e opções Parece que não há sinais positivos: a demanda por ligações está caindo enquanto os traders estão pagando pelas ligações Colocar opções Marque para protegê-los novos recordes.

Invista em ações no segundo semestre de 2023

Da mesma forma, os analistas do JPMorgan permanecem muito positivos em relação ao dólar segundo semestre de 2023 defina o preço-alvo para O S&P500 o nível do 4200. A política monetária provavelmente se tornará menos restritiva após o downsizing variável inflacionária. Nesse período podem surgir condições para assumir o ajustamento das variáveis ​​fundamentais das empresas. De acordo com essa visão, até 2024, as empresas devem poder voltar ao trabalho com valores econômicos recordes.

Você deve investir em ações antes de 2023?

Acredita-se geralmente que o ano de 2023 será marcado por uma extensão maior volatilidade, o que é um fator que dificulta a gestão do risco do investimento. Além disso, se as estimativas dos bancos de investimento forem verdadeiras, o S&P500 não oferecerá um prêmio tão atraente sobre os valores atuais. no princípio, relação risco-recompensa Ainda faltam muitas coisas pouco atraente.

Deve-se ter em mente que atualmente ainda é particularmente difícil fazer estimativas precisas sobre a tendência futura. São tantas as variáveis ​​em jogo que a ocorrência do efeito “surpresa” parece óbvia: muitas vezes no passado a hipótese menos provável acabava sendo também a mais verdadeira.



No fundo, dado o forte contexto de indecisão, é altura de procurar melhores alternativas: por exemplo, são muitos os especialistas que têm observado o mercado obrigacionista ultimamente com grande interesse.