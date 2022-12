Walser: 150 funcionários em uma nova fábrica

Valseer contratará novos funcionários em Lombardia Para abrir uma nova fábrica de produção.

A conhecida empresa, que fabrica sistemas e componentes hidráulicos e prediais, iniciará a fábrica na região de Brescia e criará empregos para 150 pessoas.

Aqui está o que você deve saber sobre os próximos empregos da Valsir e como se inscrever.

Recrutando a Valser na nova fábrica da Ferrolanova

O novo local de produção da empresa está localizado em ferrolaño, na província de Brescia, e substituirá a antiga fábrica de pré-fabricados Paneli, agora abandonada. A nova fábrica soma-se às fábricas já existentes da empresa na Lombardia, nos municípios de Vistone e Foparno, e resultará em um aumento significativo da força de trabalho da empresa. De fato, Walser será recrutado para a nova fábrica Cerca de 150 ativos.

As obras da fábrica já começaram e, segundo as previsões, a cadeia produtiva estará em operação próxima primavera. A fábrica de Walser será construída sob o lema da sustentabilidade. De facto, serão utilizados painéis fotovoltaicos e materiais de baixo impacto ambiental e implementadas estratégias de redução de consumos, optimização e reciclagem de resíduos.

A operação, que rendeu ao município de Ferrolanova 700 mil euros para planejamento urbano e custos administrativos, também pode ser estratégica para a economia local. De facto, por um lado, o próximo centro produtivo permitirá à cidade de Brescia integrar-se no plano de desenvolvimento de um grande grupo industrial e, por outro lado, criará novos postos de trabalho para a região. De facto, numa fase inicial, a fábrica vai empregar cerca de 60 trabalhadores, mas prevê-se que os postos de trabalho que Valsier vai proporcionar dentro da fábrica cresçam, chegando a 150 quando a fábrica estiver em pleno funcionamento.

oportunidades de emprego

O recrutamento planejado de Valser para Verolanova provavelmente será uma preocupação trabalhadores da produção. Além disso, é possível supor que os cadastros a serem feitos na nova fábrica também incluirão outros perfis comumente utilizados pela Valsir em seus locais de operação, como Trabalhadores de manutenção, engenheiros e operadores de armazém.

companhia

Fundada em 1987 pelo Grupo Silmar, a Valsir SpA é uma realidade industrial activa no sector das canalizações e aquecimento, presente em Itália (Brescia), Portugal, Polónia, Rússia, Roménia, Ucrânia, França, Austrália e África do Sul com uma força de trabalho de mais de mais de 3.500 funcionários. A Valsir, em particular, dedica-se à produção e fornecimento de produtos para termo-hidráulica, projeto e construção, construção de componentes e sistemas hidráulicos, pisos radiantes e sistemas de refrigeração e tanques de autoclismo. A empresa trabalha em parceria com diversas empresas internacionais, controladas pelo Grupo Silmar, e tem sede em Vestone, na província de Brescia. Os complexos de produção da empresa estão localizados em vários locais na região de Brescia, incluindo Vestone, Casto, Rodegno Saiano e Vobarno. No exterior, os locais de produção da Valsir estão localizados na França, Alemanha, Ucrânia, Romênia, Rússia e muitos outros.

Formulários

Os interessados ​​no futuro emprego de Valsir em Verolanuova Eles têm que esperar Start-up da nova fábrica e seleção relacionada de trabalhadores a serem empregados lá. Em geral, a empresa coleta os pedidos por meio de Seção Dedicado a empregos (trabalhe conosco) em seu site. A partir daqui é possível conhecer as vagas em aberto na Valsir e candidatar-se online, preenchendo o formulário adequado para enviar o CV à empresa.

Visite a nossa página reservada para recrutamento corporativosaber Outras oportunidades interessantes do trabalho.