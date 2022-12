A Volkswagen está preparando o ID.3 atualizado

Produzido desde 2019 VW ID.3 Foi o primeiro carro elétrico desenvolvido na plataforma MEB especificada. Três anos depois de sua estreia, é hora de uma bela “atualização” que possa torná-lo atraente diante de uma concorrência cada vez mais acirrada. Nos últimos meses, o Volkswagen ID.3 foi sistematicamente ultrapassado em termos de vendas pelo seu “primo” ID.4, que é ainda mais atraente graças à sua carroçaria SUV. para voltar a ser concorrente Precisa, portanto, de inovações estéticas e tecnológicas, que serão incluídas na versão avançada ID.3, que estreará em Primavera de 2023. O carro já pode ser encomendado na Alemanha.

A Casa Alemã divulgou uma série de croquis mostrando o renovado VW ID.3. Parece que as mudanças se concentram sobretudo em Na minha frente Onde a fáscia e os faróis mudam. A grande faixa preta entre o capô e o para-brisa e a estrutura em forma de favo de mel no para-choque dianteiro foram eliminadas. Um design que também seria o resultado de sugestões dos clientes.

lá volkswagen Declarar que remodelado ID.3 Em seguida, aprimorou um dos aspectos mais criticados da geração atual, ou seja, qualidade interior, adquirindo materiais plásticos macios e de alta qualidade, em parte de materiais reciclados. Muitos itens anteriormente disponíveis apenas por uma taxa farão parte do equipamento padrão, como uma tela de 12 polegadas, estofamento de couro para o painel e painéis das portas com costura contrastante, assentos de design, bagagem e console central com porta-copos do campeonato. Obviamente, este equipamento melhorado vai provocar um aumento de preço significativo, equivalente a cerca de 6.000 euros face à geração atual. A edição básica ID.3 Pro Life custará € 43.995, cerca de € 6.000 a mais; O Pro S com bateria de 77 kWh será chamado de Tour e terá um preço de 56.500 euros.

o novo VW ID.3 Manterá assim a mesma dinâmica de condução do carro atual, uma vez que não foram feitas alterações ao chassis, transmissão e bateria. Eu também’independência Continuará igual: cerca de 420 km com bateria de 58 kWh e 540 km com acumulador de 77 kWh.

o novo VW ID.3 Pode ser encomendado a partir de 1º de dezembro, mas os primeiros carros não serão entregues por um ano. A produção da pré-série já está em andamento na fábrica de Zwickau, na Alemanha, em paralelo com o modelo atual. O carro entrará em produção em série na primavera e também será montado em Wolfsburg a partir do próximo outono.