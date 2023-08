Emergência climática, o papa declara surpreendentemente: ‘Estou escrevendo uma segunda parte da Laudato si’ para atualizar os problemas atuais’

Cidade do Vaticano. “É direito das novas gerações obter de nós um mundo bonito e habitável.” Na segunda-feira, 21 de agosto, em um verão de muitos eventos climáticos extremos e desastrosos, o Papa Francisco declarou surpreendentemente: “Estou escrevendo uma segunda parte da Laudato si ‘para atualizar os problemas atuais'”. Portanto, o Pontífice está prestes a seguir a publicação “verde” e “social”, como ele mesmo definiu, que foi publicada em 2015 e que imediatamente se tornou um dos pilares do Pontificado argentino. Ele o transmite – sem ler o texto escrito – no seu discurso durante a audição que foi dada à delegação de advogados dos Estados membros do Conselho da Europa que assinaram o Apelo de Viena.

Finalmente, diz o Bispo de Roma, sou sensível ao cuidado que vocês têm pela nossa casa comum e ao seu compromisso de participar na construção de um quadro organizacional em favor da proteção do meio ambiente. Ele exorta: “Nunca devemos esquecer que as gerações mais jovens têm o direito de obter de nós um mundo bonito e habitável, e que isso nos impõe sérios deveres para com a criação que recebemos das mãos graciosas de Deus”. Obrigado por esta “contribuição”. Em seguida, ele diz: “estou escrevendo uma segunda parte da Laudato si’ para atualizar questões atuais”.

Durante a recente Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Jorge Mario Bergoglio sobre os perigos das alterações climáticas exortou os jovens a não “aceitarem compromissos ambíguos”, sublinhando o desafio global a vencer para se tornarem “mestres de humanidade”. Ele pediu às meninas e meninos que realizassem as contra-etapas corretas, não se contentando com “simples medidas analgésicas”. O apelo em Portugal foi particularmente sincero: “Este velho que vos fala – já estou velho – sonha que a vossa geração seja uma geração de professores. Mestres da humanidade. Mestres da misericórdia. Mestres das novas oportunidades para o planeta e para o seu habitantes, professores de esperança e professores que defendem a vida do planeta, estão ameaçados neste momento de grave destruição ambiental. Há uma “grande urgência de cuidar da nossa casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem uma conversão do coração e uma mudança na visão antropológica em que se baseiam a economia e a política”. Ele alertou sobre o perigo: “Um compromisso é apenas um pequeno atraso no desastre.” Em vez disso, trata-se de assumir o que infelizmente continua a ser adiado: a saber, a necessidade de redefinir o que chamamos de progresso e desenvolvimento”. ” vista, assim “escutando o sofrimento do planeta junto com o sofrimento dos pobres; Precisamos comparar a tragédia da desertificação com a tragédia dos refugiados. a questão da migração com taxas de natalidade em declínio; Precisamos lidar com a dimensão física da vida dentro da dimensão espiritual. Não crie polarizações, mas as visões do todo ».

A Chamada de Viena, assinada em 11 de junho de 2022, que exorta os Estados membros do Conselho da Europa a aderir ao estado de direito e à independência do judiciário, “situa-se no atual contexto europeu, difícil em muitos aspectos , devido, entre outras coisas, à guerra sem sentido na Ucrânia”, disse Francisco hoje. O Papa também expressa sua gratidão pela “importante contribuição que vocês dão à promoção da democracia e ao respeito da liberdade e da dignidade humana”. Os tempos de “crise social, económica, de identidade e de segurança” desafiam as democracias ocidentais a responder de forma eficaz, mantendo-se sempre fiéis aos seus princípios; Princípios a serem constantemente restaurados e cuja defesa exige grande vigilância.” Francisco adverte: “O medo da agitação e da violência, a possibilidade de perturbar o equilíbrio existente e a necessidade de agir com eficácia diante das emergências podem levar à tentação de fazer exceções, para limitar – ao menos temporariamente – o Estado de Direito em busca de soluções fáceis e imediatas. Parece-me, pois, importante que V. Exa. afirme, num dos seus pressupostos, que “o Estado de Direito nunca está sujeito à menor exceção, mesmo em tempos de crise”. A razão é que o Estado de Direito está a serviço do homem e visa proteger sua dignidade, não admitindo nenhuma exceção. É um princípio.”

O Pontífice observa que «o respeito pelos direitos humanos pode ser garantido e o Estado de direito só pode encontrar estabilidade na medida em que os povos permaneçam fiéis às suas raízes, alimentadas pela verdade, que são a força vital de qualquer sociedade que aspire a ser verdadeiramente livre , humano e solidário.”

Diz ter apreciado, no Recurso dos Advogados sobre o Estado de Direito e a Independência da Justiça, “entre os aspectos a observar no âmbito da sua profissão, a recordação do princípio basilar do sigilo profissional, que lamentavelmente violei em algumas Estados-Membros”. O Papa compreende e partilha a vossa preocupação e encorajo-vos no vosso trabalho. É necessário preservar espaços de confiança nas nossas sociedades onde as pessoas possam exprimir-se e depor os seus fardos. Isto é muito importante. Na Igreja temos o Sacramento da Confissão. Para que ele possa ajudá-lo … “.