Veja como Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm e Bper agradecem ao Banco Central Europeu

Isso enfureceu os banqueiros, mas eles evitaram brigas com o governo. Os sindicatos o amavam, mas temiam o efeito rebote; Isso alarmou o Banco Central Europeu, que parece estar se preparando para enviar uma mensagem a Roma pedindo um repensar; Criou atritos dentro da coalizão do governo e não foi forte em propor (ver Forza Italia oposição). Estamos a falar do imposto sobre lucros bancários adicionais, constante do chamado decreto abrangente publicado no Diário da República a 10 de agosto, e sobre cujo futuro começam a espalhar-se algumas dúvidas. Também porque se realmente for, como ele escreve Corriere della Seraa arquiteta do aumento de preços – e da consequente decisão de introduzir o novo imposto – Christine Lagarde, deveria dar um tapa no governo, e outra frente com a Europa se abriria perante o executivo de Meloni.

Afinal, porém, não há dúvida de que mais de uma pessoa brindou ao ler os últimos relatórios trimestrais.

INTESA SANPAOLO em 2023 ambiciona lucros acima dos 7 mil milhões

Vamos começar com os dois grandes nomes do crédito italiano, Intesa Sanpaolo e Unicredit. O banco liderado por Carlo Messina fechou o primeiro semestre do ano com um lucro líquido de 4,22 mil milhões (dos quais 2,27 mil milhões no segundo trimestre), um aumento de 80% face ao mesmo período de 2022. Bom crescimento dos juros líquidos em 6,84 bilhões (+68,9% yoy) e receita operacional de 12,4 bilhões (+15,3% yoy).

Números respeitáveis ​​levaram Ca’ de Sass a prever para 2023, de acordo com a nota que acompanha as contas, “um aumento significativo do lucro operacional, resultante do forte crescimento das receitas impulsionado pelos juros líquidos (os juros líquidos deverão atingir mais de 13,5 mil milhões de euros em 2023 e mais crescimento em 2024 e 2025) e através do foco contínuo na gestão de custos.” Entretanto, “prevê-se uma queda acentuada nos ajustamentos líquidos de empréstimos, com o consequente crescimento do resultado líquido para mais de 7 mil milhões de euros”.

Também para os anos de 2024 e 2025, a Intesa Sanpaolo estimou um lucro líquido acima do esperado para o ano corrente, Por último, mas não menos importanteDividendos intermediários em dinheiro para os resultados de 2023, não menos que 2,45 bilhões. “Este ano poderemos distribuir 5,8 bilhões de euros aos nossos acionistas, considerando o dividendo de maio, a segunda parcela de recompras e o dividendo intermediário de novembro”, explicou Messina durante a teleconferência com analistas.

Unicredit como Intesa Sanpaolo e 2024 em linha com 2023

Ligeiramente superior ao Intesa Sanpaolo foi o resultado da Unicredit, que fechou o primeiro semestre do ano com lucro de 4,4 bilhões (+91,5%), dos quais 2,3 bilhões vieram no segundo trimestre (acima das estimativas dos analistas, que indicavam 1,87 bilhão euros). No período abril-junho, a receita também cresceu para 5,9 bilhões (+24,4%), apoiada – de acordo com a nota do grupo – por uma margem de juros de 3,5 bilhões, 41,3% a mais do que no ano anterior “graças ao maior nível de taxas de juro e uma boa gestão dos ‘pass-throughs’ sobre os depósitos”.

Também para o Instituto Andrea Ursel, os resultados obtidos no primeiro semestre do ano levaram a uma melhora no guidance para todo o ano de 2023: lucro líquido de mais de 7,25 bilhões, margem financeira de pelo menos 13,2 bilhões e receita líquida de mais de 21,5 bilhões bilhão. Tudo isso deve resultar em dividendos aos acionistas iguais ou superiores a 6,5 ​​bilhões graças a uma “geração de capital muito forte de até 210 pontos base no primeiro semestre de 2023”.

Para 2024, ele espera que o lucro líquido e a distribuição aos acionistas estejam “em linha com 2023”.

Banco BPM, no primeiro semestre, lucro próximo de +80%

O relatório semestral do Banco Bpm também não foi mau, com o resultado líquido a crescer 77,9% face ao período homólogo, para 624 milhões de euros. Só no segundo trimestre, por outro lado, praticamente dobrou para 359 milhões, acima dos 335 milhões esperados pelos especialistas. Sinal positivo também para receita operacional de 2,6 bilhões (+13,4% yoy), margem de juros de 1,55 bilhão (+49,4% yoy) e despesas operacionais de 1,3 bilhão (+1,4%).

À semelhança do Intesa Sanpaolo e do Unicredit, perante estes números, o banco liderado por Giuseppe Castagna melhorou o seu objetivo de lucro para 2023 para pelo menos 1,2 mil milhões, ou 0,8 euros por ação, contra a estimativa anterior de 0,75 euros por ação. Por outro lado, a previsão manteve-se inalterada, aumentando para 2024 para 0,9€ por ação (+12,5%). E em breve, com a chegada do novo Plano Indústria até o final do ano, serão atualizadas as metas de remuneração aos acionistas que refletirão os “resultados positivos alcançados em termos de rentabilidade e geração orgânica de capital”.

MBS supera analistas e metas para superar 1 bilhão em receita

Semestral com todas as guarnições para Montepaschi, que abordou o Banco Bpm com um lucro de 619 milhões, um aumento de mais de 11 vezes face aos 53 milhões no período de janeiro a junho de 2022. Excelentes resultados no segundo trimestre com lucros subindo para 383 milhões (+62,6% no trimestre), muito mais do que os 217 milhões que os especialistas esperavam. Conforme consta na nota que acompanha as contas, este foi “o terceiro trimestre consecutivo de crescimento do lucro líquido”. E para um banco que viu muitos deles nos últimos anos correr muito risco de não estar lá, nada mal.

Lendo as contas, descobrimos que a margem de juros cresceu para 1,08 mil milhões (+64,4% face a igual período do ano anterior), as receitas para 1,85 mil milhões de euros (+19,2% face a igual período do ano anterior, ainda que as comissões tenham diminuído 9,1% para 670 milhões) e os proveitos da gestão financeira 29,1% para 100,3 milhões. O EBITDA também acelerou para 937 milhões (+95,9% no ano), também graças a 523 milhões no segundo trimestre (+26,3% no primeiro).

Aparentemente, esses cálculos também levam Rocca Salimbeni a prever um fechamento de 2023 com forte crescimento e um lucro antes de impostos de mais de 1 bilhão. Uma pontuação superior à meta de 909 milhões de pessoas para 2026 estabelecida pelo Plano de Ação 2026-2022. Além disso, durante a teleconferência com analistas, o diretor administrativo Luigi Lovaglio anunciou “a possibilidade de oferecer um dividendo com base nos lucros de 2024”.

O lucro do BPER caiu (sem a intenção da CARIGE), mas o lucro é esperado em cerca de € 1,1 bilhão

A situação é um pouco diferente para a Bper, que nos primeiros seis meses de 2023 registrou um lucro líquido de ₹ 704,6 milhões, queda de 49% no ano, visto que os benefícios de reputação da Carige foram sentidos na época. A receita cresceu 49,5%, o lucro operacional 48,4% para mais de 2,6 bilhões, graças a um forte aumento na margem de juros (+96,7%) para 1,5 bilhão.

Comentando sobre Piero Luigi Montagni, CEO semestral da Bper, ele destacou que “a melhora nas previsões macroeconômicas e de taxas de juros em comparação com as expectativas, bem como o excelente desempenho dos negócios, nos permite aumentar a orientação para 2023 nas principais métricas que espera ser capaz de alcançar Lucro líquido normal de cerca de 1,1 bilhão.”

Banco do Mediterrâneo, analistas assumem o melhor lucro líquido da história

O impacto de Lagarde também está no Banca Mediolanum, que fechou o primeiro semestre de 2023 com lucro líquido de 51% para 363,25 milhões e entradas líquidas de 8% para 4,69 bilhões. A margem financeira também apresentou uma boa performance – em 347,3 milhões, +107% face a igual período do ano anterior – graças aos aumentos das taxas de juro e ao peso da componente variável na composição da carteira de crédito e títulos do Tesouro, conforme revela a nota da instituição de crédito. E, finalmente, as projeções dos analistas: dada a tendência da margem de juros e da qualidade dos ativos, eles assumem que o Banca Mediolanum fechará 2023 com seu melhor lucro líquido da história em 737 milhões.