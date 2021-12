Treze empresas orçamentárias são campeãs do “Artigiano in Fiera” em Milão

Apesar de alguns sinais preocupantes de agravamento da emergência de saúde da Covid 19, “AF L’Artigiano in Fiera”, um dos mais importantes eventos internacionais criados para promover o artesanato, a sua criatividade e a beleza e valorização do artesanato, está de volta ao habitual período natalício, de 4 a 12 de dezembro, no Centro de Exposições Fieramilano. Rue Peru: Sete pavilhões, 1.800 expositores de artesãos de todas as regiões italianas, de toda a Europa – especialmente França, Hungria, Espanha e Portugal – e de muitos países estrangeiros, incluindo vários do Norte de África, como Marrocos, Tunísia e Argélia.

Devido à importância da feira mundial, a Câmara de Comércio de Pisa estava pronta para ser nomeada fornecendo suporte financeiro Treze empresas artesanais que operam na província de Pisa Que puderam participar, os convidados da plataforma coletiva e da plataforma digital AF também confirmaram na edição 2021, a anunciar e vender os seus produtos diretamente no e-commerce.

A ligação ao mercado de referência que assim se tornou real, mas que também viu a resposta da Câmara de Comércio de Pisa à versão do ano passado, quando a mostra se realizou de forma totalmente digital, devido à evolução da situação epidemiológica. Tornar-se “AF Live”, sob um aspecto não menos atraente para os visitantes e não menos interessante para os artesãos com 4 milhões de visualizações e 300.000 usuários únicos, ou seja, quase um terço do total de milhões de visitantes do evento expositivo.

“Há vontade de reiniciar e confiança na recuperação, e a feira de Milão, que também voltou do público, confirmou que é o evento certo para ‘ressuscitar o mundo’ com produtos únicos, fruto de processos estratificados ao longo do tempo , de maestria, originalidade e excelência artesanal, e testemunhos confiáveis ​​Treze empresas, desde os participantes – afirma o extraordinário comissário da Câmara de Comércio de Pisa, Walter Tamborini – que têm sua história e produção, desde marroquinaria, passando por calçados, desde guarda-chuvas ao alabastro e joalharia, e do mel ao café, licores e produtos de criação de carne e helicóptero, eles também se tornaram os porta-vozes da “Terre di Pisa” que tem uma força distintiva na relação entre tradição e inovação.

Empresas participantes:

Etruria Alabastri srl Móveis Acessórios para móveis Volterra

Acessórios de moda de Machiavelli Pelletria Leather C / O Pisa Airport

Acessórios de moda da Tuscan’s Creations em San Miniato.

Acessórios de moda Matteoli 1926 em couro San Miniato.

Ombrellificio Altini Guarda-chuvas artesanais San Miniato

Bernie Costume Nadia Joalheiros de Pisa

Moda de Christianini Roberto Pontedera

Luca Nincione Calzatore Pisa

MCF de Mirella e Fabrizio Calvaruso Coffee Cascina

Salomevicio Mancini Adriana Salami San Miniato

Vale do Benigno Santa Maria Monte.

Maluji Sas Lycours Calcinia

Criação de helicópteros em Iacopo Galliani em San Miniato