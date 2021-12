120 bilhões de impostos para proprietários

fora da lei Classe energética “G” Na Itália, isso significa prevenir o um desconto e aLocação de 16 milhões Propriedades. As primeiras simulações do impacto da nova diretiva europeia sobre a eficiência imobiliária são muito pesadas. Com base nas estimativas do ENEA, Para melhorar o nível de emissões dos imóveis italianos, 12 bilhões serão necessários anualmente nos próximos 10 anos. Cento e vinte bilhões no total. Mas esse montante de investimento pode não ser suficiente para alcançá-lo Itália Normas que a Europa gostaria de exigir dos Estados membros. O projeto de diretiva assinado ontem por Il Messaggero afirma que Em 2027, o padrão mínimo de energia para edifícios era “E”. A partir de 2030 deve passar para um “D” e de 2033 para um “C”. A pena prevista para quem não respeitar estes requisitos é a proibição de venda e arrendamento de bens imóveis. Ban imediatamente se posicionou contra ele associações de consumidores. Para o presidente da Codacons, Carlo Rienzi, é “uma ideia ridícula que não pode ser aplicada na Itália”. A União Nacional de Consumidores disse estar pronta para “barreiras” à proposta europeia. Paolo Borcia, eurodeputado da Lega, falou de “outra Eurofolia”.

silêncio – o Governo Italiano no momento está em silêncio. Mas os diplomatas já estão trabalhando para tentar mudar a diretriz europeia antes que ela seja publicada (veja outro artigo na página 3). No entanto, todos concordam que a regra que proíbe a venda ou aluguel seria difícil de implementar na Itália. De acordo com os dados da agência de receita, Existem quase 58 milhões de propriedades residenciais no país. Aproximadamente 20 milhões de casas nobres, sendo 6 milhões “disponíveis”, ou seja, não alugadas ou mesmo habitadas. Outros 6 milhões alugados. Excluindo os acessórios, o total de imóveis é de cerca de 45 milhões. Mas quantos deles serão “banidos” de acordo com a nova diretriz europeia? O Enea coleta dados de macacos e certificações de desempenho energético em um banco de dados denominado Siape, um sistema de informações de certificação de desempenho energético. No entanto, o quadro não está completo, pois no momento existem quase 2 milhões de macacos no banco de dados. Mas este é certamente um indicador importante da “amostra”. De acordo com dados da ENEA, 35% das residências se enquadram na categoria “G”. Fato, conforme explicado pela instituição, pode ter sido subestimado, visto que quem se comunica com o macaco o faz por ocasião de reestruturação, venda ou aluguel. Mas mesmo que esta seja a proporção, significa que 16 dos 45 milhões de propriedades pesquisadas pelas autoridades fiscais, excluindo acessórios, não cumprirão os requisitos mínimos da UE para venda ou aluguel. Em seu Relatório de Eficiência Energética anual, a Enea apresenta uma série de estimativas para os custos de redesenvolvimento de ativos. Os custos entre agora e 2030 variam de 9 a 12 bilhões por ano, dependendo do tipo de reestruturação. No entanto, Enea explica na Itália Apenas 0,03 por cento dos imóveis têm emissões líquidas próximas de zero, conforme exigido pela União Europeia. Os ativos imobiliários na Itália, especialmente nos centros históricos, estão sujeitos a muitas restrições. Além de Mesmo reformas profundas podem não ser suficientes para os saltos de classe exigidos. Finalmente, a dificuldade das unidades habitacionais em definir funções complexas e onerosas não deve ser subestimada. Os problemas que tornam impraticáveis ​​medidas europeias estritas.