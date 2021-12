Cuidado com este novo vírus em seu telefone celular que pode esvaziar sua conta bancária em um instante

Durante a navegação na Internet, o risco de clicar em anúncios falsos e infectar computadores e celulares é sempre muito alto. Na verdade, existem muitas pessoas que caem nessas armadilhas todos os dias e veem suas senhas, dados pessoais e bancários roubados debaixo de seus narizes.

Isso acontece porque os hackers, ou cibercriminosos, que estão se escondendo por trás desses truques agora são muito hábeis no que estão fazendo. Na verdade, os usuários muitas vezes não estão cientes e nem cientes do que estão recebendo, porque as mensagens ou avisos são sempre razoáveis.

Por exemplo, vimos que muitos se apaixonaram Fraude de um pacote sendo entregue, perdido ou preso no armazenamento. Hoje, no entanto, descobriremos que devemos manter nossos olhos abertos neste novo vírus móvel que pode anular nossa conta corrente em um instante.

Golpes e tentativas de phishing

Essas tentativas de fraude, ou as chamadas tentativas phishingEles são uma verdadeira aflição social.

Os perpetradores desses golpes geralmente são pessoas que se aproveitam dos medos das pessoas, criando nelas uma falsa sensação de urgência.

Na verdade, muitos proprietários de PostePay, ainda hoje, são vítimas de ataques de hackers Por causa desses SMS que esvazia o seu cartão em segundos.

Sem mencionar todas as pessoas que receberam a vacina Covid 19 Mensagens falsas para baixar o Green Pass.

No entanto, o novo vírus que rodou nos últimos dias não permite o recebimento de SMS, mas aparece em trânsito na forma de um banner publicitário.

Na verdade, vamos checar nossos olhos para este novo vírus em nosso celular que pode esvaziar nossa conta bancária em um instante.

Quando navegamos na web, frequentemente recebemos anúncios que geralmente contêm ofertas e descontos de outras empresas.

Este novo vírus tira proveito deste sistema, exibindo avisos como: “Recomendamos que você atualize o Google Chrome para a versão mais recente”.

Na verdade, assim que você clicar no logotipo, ele começará a baixar um malware muito perigoso.

Este vírus, uma vez instalado, vai roubar todas as informações do dispositivo, localizar dados pessoais e, acima de tudo, dados bancários.

Se a pesquisa não for bem-sucedida, esse malware se ativará enviando diferentes e-mails contendo links maliciosos no e-mail. O objetivo será extorquir os dados pessoais da vítima de qualquer forma para cometer outras fraudes em sua conta.

Portanto, o conselho é ficar atento tanto aos banners quanto às mensagens SMS, lembrando que qualquer atualização do aplicativo será avisada pela própria empresa.