Wmo: Tempo severo é a nova norma (Vídeo)

Após o julho padrão, o verão dos extremos continua em agosto. A situação no sudoeste do Pacífico é ainda pior

[21 Agosto 2023]

Segundo Álvaro Silva, climatologista da Organização Meteorológica Mundial (OMM), “Este é o novo normal e não é surpresa. A frequência e a intensidade de muitos eventos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas, aumentaram nos últimos décadas. Há uma grande confiança de que a mudança climática é provocada pelo homem.”

Durante um briefing atualizado, a Organização Meteorológica Mundial destacou que “avisos de temperaturas moderadas e severas para a terceira semana de agosto foram emitidos por vários serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais na Europa, incluindo França, Suíça, Alemanha, Polônia, Croácia, Itália, Grécia, Hungria, Áustria e Lituânia »A Agência Meteorológica das Nações Unidas reforça a necessidade de “seguir os avisos oficiais emitidos pelos Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais para se manter seguro”.

No fim de semana de 19 a 20 de agosto, as temperaturas máximas em partes do sul da França atingiram 40 graus Celsius no que teria sido a onda de calor mais quente do verão de 2023, de acordo com a Meteo-France. Por causa da forte alta pressão e do ar subtropical quente do norte da África.

A Meteo-Suisse emitiu um nível de alerta amarelo 3 para a maior parte do país, com máximas diurnas entre 33 e 35ºC e altas temperaturas durante a noite.

Novamente, temperaturas extremas também ocorreram em Portugal e Espanha, incluindo as Ilhas Canárias, onde, a partir de 17 de agosto, um grande incêndio em Tenerife queimou milhares de hectares de floresta protegida e obrigou à evacuação de algumas cidades e de muitos turistas. Nos dias 16 e 17, “condições secas, temperaturas máximas acima de 30°C, temperaturas noturnas acima de 20°C e picos de vento acima de 50 km/h” foram observados em algumas estações meteorológicas da AEMET em Tenerife.

Claire Nullis, porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, disse que houve “muitas evacuações e grande devastação nas Ilhas Canárias. Infelizmente, esta é uma imagem que se tornou familiar para nós neste verão”.

Marrocos estabeleceu um novo recorde nacional de temperatura de 50,4°C em Agadir em 11 de agosto, superando os 50°C pela primeira vez. Muitas partes do Oriente Médio também registraram temperaturas superiores a 50°C.

A Turquia estabeleceu um novo recorde nacional de temperatura de 49,5°C em 15 de agosto, superando o recorde anterior de 49,1°C estabelecido em julho de 2021.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o Japão sofreu uma onda de calor prolongada, com vários recordes locais quebrados, enquanto a JMA emitiu alertas de chuva forte e inundações relacionadas ao tufão.

No Canadá, continua a devastadora e interminável temporada de incêndios florestais: em 17 de agosto, mais de 600 incêndios estavam fora de controle no Canadá e há mais de 1.000 incêndios ativos, dos quais 265 estão nos Territórios do Noroeste, dos quais Yellowknife é a capital, evacuado.

Um alerta de calor extremo e má qualidade do ar no oeste do Canadá e temperaturas recordes em vários locais, como Leighton, onde 42,2°C foi atingido em 15 de agosto, o recorde anterior de 40,6°C foi estabelecido no oeste do Canadá em 1967.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA disse que o calor extremo que começou em 18 de agosto nas Planícies Centrais continuará a se expandir para grande parte do centro e sudeste dos Estados Unidos, com temperaturas máximas esperadas acima de 38°C em muitas áreas e com vários recordes de temperatura diariamente. quebrado.

De acordo com o US National Hurricane Center, o centro meteorológico especializado da Organização Meteorológica Mundial, “o furacão Hillary se intensificou em um grande furacão de categoria 4 em 18 de agosto” e os ventos máximos sustentados aumentaram para quase 140 mph (220 km/h). , com flashes mais altos e “espera-se que a intensificação rápida continue antes que o sistema comece a enfraquecer”.

“O furacão Hillary se intensificou muito rapidamente, alimentado pelas temperaturas quentes da superfície do oceano”, alertou a Organização Meteorológica Mundial.

Seguindo o caminho esperado, o olho de Hillary se aproximou ontem da Península de Baja California, no México. Após o desembarque, Hillary deverá despejar uma média de 152 mm de precipitação, com máximas isoladas de até 254 mm, em partes da Península de Baja California, mas também é provável que haja inundações em partes do sul da Califórnia e do sul de Nevada. O árido sudoeste dos Estados Unidos, incluindo grandes cidades como San Diego, também deve ter uma quantidade normal de chuva durante a noite e amanhã, com alto risco de inundações repentinas.

“O furacão Hillary se intensificou muito rapidamente, alimentado pelas temperaturas quentes da superfície do oceano”, alertou a Organização Meteorológica Mundial.

de acordo com relação Estado do Clima da OMM no Sudoeste do Pacífico 2022, “O Sudoeste do Pacífico é outra região duramente atingida pelos efeitos do aquecimento global, à medida que os desastres climáticos destroem o próprio tecido da sociedade.”

O aumento do nível do mar ameaça o futuro das ilhas baixas, enquanto o aumento do calor e a acidificação dos oceanos causam estragos nos frágeis ecossistemas marinhos.

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, ao apresentar o novo relatório, observou que “o modelo climático El Niño terá um impacto significativo na região este ano, pois levará a temperaturas mais altas, condições climáticas turbulentas, mais ondas de calor marinho e branqueamento ” de recifes de corais. “.

O relatório da Organização Meteorológica Mundial mostra que “as taxas de elevação do nível do mar na região são superiores à média global, chegando a cerca de quatro milímetros por ano em várias regiões”. Além disso, o relatório observa que “através da expansão térmica da água do mar, o aquecimento dos oceanos contribui para 40% do aumento observado no nível do mar”.

A agricultura é um dos setores mais afetados por desastres relacionados ao clima no sudoeste do Pacífico e, para a OMM, “melhorar a resiliência da produção de alimentos é uma prioridade para a região”.

“A implementação de sistemas de alerta precoce é uma das formas mais eficazes de reduzir os danos causados ​​por desastres climáticos, pois permite que as pessoas tomem decisões informadas sobre os riscos”, concluiu Taalas.