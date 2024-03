Falso: a Itália não é o país que mais cresce na União Europeia

Em 28 de abril, o Istat publicou uma estimativa preliminar do crescimento do PIB da Itália nos primeiros três meses de 2023. Entre janeiro e março deste ano, o PIB do nosso país diminuiu

Ele cresceu

Em 0,5 por cento em relação ao último trimestre de 2022 e em 1,8 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os últimos dados do Eurostat, também a Espanha e a Letónia Registro +0,5 por cento do PIB no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior, enquanto Portugal, primeiro no ranking, teve um desempenho melhor, com o seu crescimento estimado a atingir 1,6 por cento, mais de três vezes o de Itália. Os +1,8 por cento registados pela Itália em comparação com os primeiros três meses de 2022 não são o aumento mais elevado: de acordo com estimativas provisórias, Espanha (3,8 por cento), Irlanda (2,6 por cento) e Portugal (2,5 por cento) Eles têm crescimento mais alto. Por outro lado, a Alemanha e a França crescem a um ritmo inferior ao do nosso país.

No entanto, os dados do Eurostat disponíveis para os primeiros três meses deste ano referem-se apenas a 12 dos 27 países da UE. Se recuarmos no tempo, será que estimativas mais completas indicariam que a Itália estava a crescer mais do que todos os Estados-membros, como afirma Tajani? Também aqui a resposta é não.

Nos últimos três meses de 2022, o PIB italiano Então caiu Em 0,1 por cento em comparação com os três meses anteriores, enquanto o PIB de 15 países da União Europeia aumentou. No último trimestre do ano passado, o PIB italiano Ele cresceu de qualquer maneira em 1,4 por cento em comparação com o mesmo período de 2021, mas 13 países da União Europeia registaram uma percentagem mais elevada.