Luca Di Meo, fundos europeus para carros elétricos e vitória sobre a concorrência chinesa

Luca di MeoCEO do Grupo Renault, em entrevista ao Financial Times lançou Um apelo aos políticos à luz das próximas eleições europeias. O diretor italiano, que também recordamos ser o presidente da ACEA, pediu à Europa novas ferramentas para apoiar a transição elétrica e enfrentar a concorrência da China.

Em particular, Di Meo Apela à criação de um fundo europeu para financiar incentivos aos carros elétricos E apoiar a cadeia de abastecimento de matérias-primas. Além disso, também apela a um programa conjunto para criar infraestruturas de carregamento.

O primeiro número do Grupo Renault apoia a abordagem “Além das fronteiras“Para apoiar o desenvolvimento do sector automóvel, em vez de apenas estabelecer prazos para a eliminação progressiva dos automóveis a gasolina e diesel. É por isso que se propõe partilhar o custo dos subsídios e criar zonas económicas especiais com incentivos fiscais para os trabalhadores”, diz De Meo.

Quando você estabelece um prazo de 12 anos e diz que daqui a 12 anos não vai produzir carros com motor a combustão, e se não fizer isso é multa, e aí te vejo daqui a 12 anos no fim do túnel , não é uma estratégia. Sugerimos tentar construir um plano com autoridades públicas, pessoas de todos os setores, organizações sem fins lucrativos e organismos científicos. . . Quase 10% da produção europeia está em jogo.

Este apelo aos políticos europeus foi lançado ao mesmo tempo que uma declaração recomendando o investimento no desenvolvimento de software e semicondutores e uma abordagem menos prescritiva para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na Europa.