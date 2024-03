Índice BTp, a procura europeia foi registada em 41 mil milhões de dólares

Ouça a versão em áudio do artigo

Outra rodada, outra onda de compras de títulos do governo italiano. Desta vez, um novo evento BTp de dez anos está ligado à inflação. A oferta conjunta foi realizada ontem, com Banco Bilbao, Bank of America, Citibank, HSBC e Société Générale na função. Gerente de SubscriçãoO Tesouro foi autorizado a investir 5 mil milhões, mas face a uma procura que foi mais de oito vezes maior, para 41 mil milhões. O dado regista um novo recorde para o Tesouro, por se tratar do maior volume de sempre de títulos indexados na Europa.

Investidores internacionais

As encomendas foram alimentadas principalmente por investidores internacionais, que, segundo estimativas preliminares de mercado, representaram 80% das compras, com predominância da Ásia, França, Reino Unido e Península Ibérica. O título foi cotado a 99,763, o que corresponde a um rendimento total anualizado na emissão de 1,83 por cento. Obviamente, os cupões semestrais reais dependerão da inflação social, com excepção do tabaco.

A sessão de terça-feira repete o cenário já consolidado nas ofertas do Tesouro, que tem atraído consistentemente volumes impressionantes de pedidos desde o início do ano. O resultado é que a Via XX Settembre está agora a funcionar a cerca de 30% das necessidades do seu programa anual, cerca de 8 pontos acima do ritmo do ano passado.

Fatores cruzados

Em suma, o Tesouro está a aproveitar ao máximo o que parece ser um excelente período para plantar sementes. O que torna isto assim é a intersecção de vários factores, a começar pela calma ao longo do horizonte das taxas de juro dominado pelas expectativas de que o BCE começará a retroceder, deixando para trás o surto de inflação de longo prazo. Contudo, ao mesmo tempo, os dados mais recentes dos EUA reduziram ligeiramente as expectativas de um abrandamento dos preços europeus, dando algum combustível ao stock do índice.

Equilíbrio perfeito

Neste contexto, o BTp atinge um equilíbrio ideal para atrair investidores: porque a ausência de choques evita alimentar receios e pressões especulativas, mas permite ao BTp continuar a oferecer um “prémio” face aos seus concorrentes: o 10º aniversário na terça-feira, depois de outro dia com pouco movimento, fechou em 3,7%, ante 3,3% do homólogo grego, 3,24% do espanhol Bono, 2,88% do francês Oats, etc. Em comparação com o Bund alemão, um ligeiro alargamento do spread resultou no fecho do spread em 125 pips.