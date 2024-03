Jornada Mundial da Juventude em Lisboa terá impacto económico positivo no território e na população

Um estudo independente estimou que o evento produziria um valor acrescentado total entre 411 e 564 milhões de euros. Os custos de alojamento, alimentação, negócios e transporte dos participantes, bem como o investimento associado à organização do encontro, foram tidos em conta para os eventos de 1 a 6 de agosto, bem como para os dias nas freguesias, ao longo Portugal, agendado nas semanas anteriores e alojamento adicional para os jovens participantes estrangeiros após o encontro.

Alessandro di Bussolo – Cidade do Vaticano

A 37ª Jornada Mundial da Juventude, que se realizará em Lisboa, Portugal, de 1 a 6 de agosto, terá um impacto económico global estimado entre 411 e 564 milhões de euros, em termos de valor acrescentado bruto, e entre 811 e 811 euros. 1.100 milhões, em termos de produção. Este valor foi calculado através de um estudo realizado pela PricewaterhouseCoopers Portugal, com o apoio técnico do Instituto de Economia e Gestão (ISEG) de Lisboa. O organismo independente entregou depois os resultados do inquérito à JMJ Lisboa 2023, que organiza o evento.





Estimativa calculada tendo em conta edições anteriores

O movimento económico gerado pela maior reunião de jovens de todo o mundo com o Papa, foi estimado com base numa metodologia padronizada (análise input-output), baseada nas características da economia portuguesa, com base em informação recolhida por PricewaterhouseCoopers. De fontes públicas, sobre a história das edições anteriores da Jornada Mundial da Juventude e sobre os organizadores da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Os custos de alojamento, alimentação, negócios, transporte e outras despesas dos participantes, bem como o investimento associado à organização da conferência, foram levados em conta. O encontro, para os eventos da Jornada Mundial da Juventude, nos primeiros seis dias de agosto, mas também para as jornadas diocesanas, que decorrem em todo o país e antecedem o encontro de Lisboa, e as estadias adicionais após os dias de encontro esperadas por alguns jovens participantes estrangeiros .

O impacto real, no final, certamente será maior

Os impactos estimados partem de uma base conservadora, ou seja, com valores atribuídos ao mínimo esperado, no que diz respeito ao número de participantes, ao nível de despesas médias diárias por participante, ao prolongamento da estadia de peregrinos estrangeiros e ao investimento público associado com a organização da reunião (valores já enviados ou atribuídos pelos municípios de Lisboa, Llores, Oeiras e Administração Central). Isto significa que o impacto real será certamente superior ao valor estimado. As variáveis ​​número de participantes e gasto médio diário também foram submetidas à análise de sensibilidade.





Os transtornos causados ​​pela aglomeração ou promoção da imagem do país não foram levados em conta

O estudo de impacto económico não teve em conta os impactos que a aceleração da organização da Jornada Mundial da Juventude teria nos projetos de requalificação urbana do Parque Tejo e na margem ribeirinha do concelho de Llores, bem como noutros pequenos projetos. Intervenções em espaços de reunião, que deverão gerar benefícios a vários níveis. Por último, nem os impactos negativos de curto prazo, comuns a qualquer grande evento, como a sobrelotação de serviços e estruturas públicas e o congestionamento do tráfego em algumas áreas da cidade, nem outros que deveriam produzir impactos económicos positivos a longo prazo, como uma crise internacional . Promover Portugal como destino turístico e melhorar a imagem do país.