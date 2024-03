O McDonald's está em desordem e fechou em todo o mundo devido a uma falha de TI: clientes irritados

O que aconteceu no McDonald’s ao redor do mundo, com o fechamento que interrompeu os serviços em todo o mundo.

McDonald's Ele se viu forçado a vivenciar uma situação incomum em todo o mundo. Incomum e certamente muito feio. Muitas pessoas se viram obrigadas a mudar seus planos e procurar alternativas para almoçar ou jantar devido a um acontecimento muito grave e inesperado que afetou a popular rede de fast food.

Alguns expressaram a sua frustração nas redes sociais por não poderem desfrutar das suas refeições favoritas no McDonald's. A empresa confirmou que encontrou grandes problemas e prometeu trabalhar duro para resolver o problema e reabri-lo o mais rápido possível.

Os clientes foram aconselhados a entrar em contato com o atendimento ao cliente para quaisquer reembolsos ou informações adicionais.

Entretanto, além de muitas pessoas frustradas e revoltadas com o McDonald's, também houve muitos que, por outro lado, mostraram a sua solidariedade e compreensão da situação. Confirmando seu apoio à rede de fast food.

McDonald's, o sabor é superior aos restaurantes de fast food de todo o mundo

Esta situação causou grandes transtornos aos clientes que tentavam pedir comida Nos restaurantes McDonald's. Embora a rede de fast food tenha confirmado que se tratava apenas de um problema técnico e não de um ataque cibernético, muitos ainda reclamaram da falta de comunicação e do impacto nas suas refeições.

Felizmente, a situação foi gradualmente resolvida em muitos países, com alguns restaurantes a regressarem à actividade. O caos ocorreu entre 14 e 15 de março.

No entanto, resta saber se tudo voltou ao 100% normal em todos os locais afetados do McDonald's. Do encerramento temporário.

Porém, é importante ter em mente que o mau funcionamento dos computadores pode acontecer a qualquer momento, mesmo em grandes redes como o McDonald's. O mais importante é ter paciência e ver como as coisas vão se resolver sozinhas, sem pânico.

Estes problemas foram ultrapassados ​​na Grã-Bretanha, na Dinamarca, na China e em Singapura. Os serviços de pedidos online foram retomados na Itália e na Tailândia. As últimas regiões do planeta que conseguiram resolver os seus problemas foram Japão, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e Áustria.