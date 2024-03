Correios, Plano Estratégico Quinquenal. A meta é atingir um lucro líquido de US$ 2,3 bilhões. Novo aplicativo de pagamento

Roma – O CEO Matteo Del Fanti lançou o novo plano estratégico da Poste Italiane “Plataforma de comunicação”, O que transformará o grupo em um centro logístico e integrará ferramentas digitais e físicas na gestão do negócio. O aplicativo de pagamento avançado está chegando.

Embora a venda de outra parcela das ações ao mercado esteja no horizonte, o horizonte temporal é de 5 anos pela primeira vez. Ao final do plano, até 2028, a meta é Aumentar o lucro líquido para 2,3 bilhõesas receitas atingiram 13,5 mil milhões e as receitas de lucros também atingiram 3,2 mil milhões graças a uma cuidadosa racionalização dos custos.

Na frente de dividendos, o plano afirma: Taxa de pagamento A percentagem dos lucros distribuída aos acionistas é de pelo menos 65%. O objetivo é distribuir pelo menos 1 euro por ação Em 2026 e lucros acumulados não inferiores a 6,5 ​​mil milhões em 5 anos.

Correios e encomendas

O Post anuncia que até 2026 Cerca de 7.000 agências de correios em pequenos municípios “Serão transformados em centros de atendimento digital, para acesso rápido e fácil aos serviços da administração pública.Além disso, serão disponibilizados 250 espaços de coworking para os cidadãos onde estes possam trabalhar.

Poste está sempre trabalhando para criar uma aliança no setor imobiliário Gerenciar negócios de encomendas e desenvolver novos armazéns. A capacidade de armazenamento do setor aumentará de 230 mil metros quadrados em 2023 para 400 mil metros quadrados em 2028.

A rede postal tornar-se-á uma rede cada vez mais orientada para a gestão de encomendas. Do setor “Encomendas e Serviços Logísticos”, O Grupo Matteo Del Fanti espera obter “novos negócios no valor de US$ 700 milhões em receitas”.

super aplicativo, Que inclui a nova “carteira” digital para pagamentos“, “Será totalmente customizado para se adequar ao perfil individual do cliente. Graças às tecnologias de ponta e à inteligência artificial, constituirá um ponto de acesso único ao ecossistema postal italiano.”

A perspectiva é otimista Também na frente de vendas de energia e gásDel Fante quer passar de 800 mil contratos (no final de 2024) para 2,5 milhões em 2028.

Contas correntes

para o ano de 2028, Post visa atingir esses objetivos adicionais:

– Contas correntes de pequenas e médias empresas no valor de 400 mil;

– Inventário médio 11 mil euros (8400 em 2023);

– Empréstimos concedidos no valor de 4,3 mil milhões (incluindo 3,4 empréstimos pessoais).

Os Correios Italianos estimam que até 2028, O seu pessoal a tempo inteiro diminuirá para 113.000, contra 119.300 em 2023.

São esperados 19 mil atendimentosMais do que compensado por 25.000 saídas, “determinadas”, explica Post, “pela tendência demográfica natural da força de trabalho”.

Os funcionários custarão 6 bilhões (de 5,64 bilhões em 2023) “Com a relação entre custos regulares com pessoal e receitas a cair para 38% (face a 41% em 2023)”.