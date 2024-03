Pensões em Portugal isentas de impostos, imposto de 10%

Tempos mais difíceis (mais difíceis) para os reformados italianos que se mudam para Portugal pagarem menos impostos e, portanto, receberem certamente um subsídio de pensão maior. Em média, os italianos residentes em Portugal recebem uma pensão de cerca de 2.800 euros por mês (2.719,99). Existem 2.897 reformados italianos a residir em Portugal. Recentemente, o país tornou-se um paraíso para os reformados italianos, uma vez que os residentes “não habituais” estão isentos do pagamento de impostos de reforma durante 10 anos, desde que vivam no país pelo menos 6 meses por ano. Mas a situação pode mudar em breve. Em Lisboa, o novo governo de António Costa está a considerar impor um imposto até 10% do seu rendimento anual, cancelando assim os incentivos fiscais concedidos no auge da crise financeira em 2009 (aqui, a história em vídeo de um reformado italiano que vive em Portugal).

A virada socialista

O novo imposto foi proposto pelo Partido Socialista, que está a considerar introduzir uma alteração à lei orçamental para impor novos impostos aos pensionistas. “Os estrangeiros com estatuto de residente irregular deixarão de estar isentos de impostos e terão de pagar impostos à taxa de 10% sobre os seus rendimentos”, afirmou Catarina Mendes, líder do Bloco Socialista no Parlamento, em conferência de imprensa. conferência. A alteração ainda não foi votada, mas presume-se que não haverá problemas, uma vez que os socialistas têm 108 deputados no parlamento com 230 lugares.