“A Campânia é fundamental para o nosso negócio”

Um novo vôo sai hoje Volotea Da base dele Nápoles em direção a Atenas. A ligação está disponível duas vezes por semana, às quintas e domingos. O Aeroporto de Nápoles, como toda a região, é de fundamental importância para a Volotea Os 22 destinos aparecem – 6 italianos e 16 internacionais – estão ligados pela empresa a Capodichino e estão previstos para este ano cerca de 590 mil lugares à venda.

Não só isso: a Volotea foi a primeira companhia aérea a anunciar o início das operações a partir do Aeroporto de Salerno, com voos para Cagliari, Nantes, Catânia e Verona. Ao criar novos fluxos turísticos e desenvolver novo tráfego aéreo, a empresa Confirma mais uma vez o seu compromisso com a região E cooperação unificada com a região.

«Ao expandir a nossa oferta do Aeroporto de Nápoles, confirmamos O papel estratégico que a Campânia desempenha para o nosso negócio – Com a nova ligação a Atenas, os passageiros que partem de Capodichino poderão chegar a uma vasta gama de destinos em Itália, Grécia, França, Espanha e Dinamarca com conforto e preços competitivos, afirma Valeria Ribasti, Gestora de Mercado Internacional da Volotea.

Ao mesmo tempo, as nossas rotas, tanto de Capodichino como de Salerno, contribuirão para o aumento do turismo receptivo, em benefício da economia de Nápoles e de toda a região.