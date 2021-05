Por que as vacinas Astrazeneca e J&J podem causar coágulos sanguíneos

Próximas pesquisas sobre i Vacinas Astrazeneca e Johnson & Johnson reivindicar que A solução foi encontrada Possível devido ao fato de que ao administrar a vacina ocorre Coágulos sanguíneos e trombose.

Algumas pessoas – uma pequena parte – que receberam doses das duas vacinas relevantes contra a Covid-19 realmente relataram alguns Complicações tromboembólicas.

Vamos ver o que é a pesquisa alemã, por que as vacinas Astrazeneca e Johnson & Johnson podem causar coágulos sanguíneos e Em que consiste a solução? isso vem da Alemanha.

O que a AIFA diz sobre Astrazeneca e Johnson & Johnson

Acompanhamento de vários relatos da ocorrência de eventos relacionados a complicações tromboembólicas de alguns pacientes Astrazeneca e Johnson & JohnsonEffa nomeou um grupo de pesquisadores para investigar e investigar as causas desses fatos.

Desta forma, a AIFA foi capaz de contribuir para a identificação de qualquer estratégias de mitigação de risco ou manejo clínico desses tipos de eventos. Na verdade, é a Aifa quem fornece aos médicos que trabalham no setor de vacinação as últimas notícias sobre como gerenciar os eventos de trombose, o que parece extremamente raro de qualquer maneira.

Coagulação da vacina: quando os sintomas ocorrem e com que frequência

No relatório apresentado pela AIFA, isso é explicado sintomas de coágulo sanguíneo Causado pelas duas vacinas surgem após um longo período de tempo 5 a 21 dias depois Vacinação bem-sucedida contra covid.

No entanto, em geral, os eventos trombóticos não parecem ser frequentes. De acordo com as estatísticas atualizadas em abril passado, foi relatado 169 de trombose do seio venoso cerebral e 53 casos de trombose venosa visceral de um total de 34 milhões de doses administradas na Europa e no Reino Unido. Tudo isso significa que a média é de 6,5 casos por milhão de pessoas que recebem uma dose da vacina Covid.

E a Itália?

Na Itália, a AIFA anuncia que os casos de trombose venosa em sítios atípicos (atualizados até abril passado) foram de 34, ou 0,45 casos por 100.000 pessoas vacinadas. Mas por que isso acontece? Por que a Astrazeneca e a Johnson & Johnson podem causar coágulos sanguíneos?

Por que Astrazeneca e Johnson & Johnson causam coágulos sanguíneos: pesquisa alemã

Foi o alemão quem respondeu a esta pergunta Rolf MarchlikProfessor da Universidade Goethe de Frankfurt.

Parece que o problema – de acordo com o estudo alemão – existe no momentoentrada de adenovírus no núcleo da célula. A vida do adenovírus passa por uma fase de infecção celular antes de entrar no DNA adenoviral contido no núcleo. Os genes são transcritos somente após essa entrada no núcleo.

O problema parece estar presente precisamente neste ponto: quando ocorre a entrada no kernel. Na verdade, algumas partes Proteína Spike Eles criam, ao se juntar e dividir, cópias mutantes que são incapazes de se ligar à membrana onde ocorre o estágio de imunização.

As proteínas que não se ligam à membrana em que ocorre a imunização são expelidas das células do corpo do receptor da dose da vacina e transformadas em coágulos de sangue (Causa coágulos sanguíneos.)

Porque Pfizer, Moderna e BioNTech não causam coágulos

Essas três vacinas baseado em mRNA.

Em vacinas baseadas em mRNA (assim como Pfizer, Moderna, BioNTech), material genético Introdução da proteína Spike Não entra no núcleo, mas é liberado no fluido celular. É por isso que essas vacinas não apresentam risco de desenvolver um coágulo sanguíneo.

Solução alemã de anticoagulante chega à Astrazeneca e Johnson & Johnson

Haverá um Resolva o problema do coágulo: Modifique a sequência da proteína spike para evitar sua clivagem livre não programada.

Essa é a ideia proposta por pesquisadores alemães, liderados pelo professor Rolf Marshalek, como um próximo estudo para melhorar as etapas de vacinação e Reduz o risco de coágulos sanguíneos e coágulos indesejados.