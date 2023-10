A China limita as exportações de grafite e agora?

EUA, Coreia do Sul e Polónia são os principais destinos das exportações chinesas de grafite

(Rinnovabili.it) – A China está pronta para acabar com isso Exportações de grafite processadoÉ um componente essencial das baterias recarregáveis ​​modernas. De acordo com o que o governo anunciou hoje, a partir de 1 de Dezembro Este ano, as empresas chinesas necessitarão de licenças especiais para transportar petróleo para além das fronteiras do seu país. É uma escolha que Pequim justificou pelo desejo de “proteger a segurança nacional”, mas não pode deixar de preocupar a economia global.

Sim, porque hoje o país traz 49% de grafite naturalum de 34 matérias-primas importantes definido pela União Europeia. Produz bem 70% sintético É obtido a partir de combustíveis fósseis, que é uma versão cara e poluente, mas possui maior densidade e maior condutividade térmica. Se olharmos para o produto refinado (existem diferentes qualidades de material dependendo do processamento e da densidade), a quota de mercado chinesa sobe ainda mais, atingindo quase 90%.

De acordo com o que foi informado pelo Ministério do Comércio e pela Administração Geral das Alfândegas, as restrições impostas às exportações de grafite incluirão apenas três qualidades do material. No entanto, é fácil imaginar as tensões que se seguiriam. Especialmente se tivermos em conta que os Estados Unidos estão entre os principais compradores, juntamente com a Coreia do Sul, a Polónia e o Japão, e que a medida do governo surge num momento ideal, depois de a Casa Branca ter anunciado o seu desejo de reforçar os controlos sobre a exportação de produtos artificiais. chips de inteligência para os Estados Unidos. China.

Este cabo de guerra comercial não é novo. Também não é a primeira vez que a República Popular usa a sua posição dominante nas cadeias de abastecimento para levantar a sua voz. Limitações semelhantes às impostas ao grafite afetaram muitos materiais nos últimos anos. o último passo? A decisão data de 1º de agosto de 2023 sobre a exportação de gálio e germânio, dois materiais essenciais para a produção de chips.