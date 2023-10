Eurostat, 63% das famílias italianas lutam para sobreviver. Esta é a situação na Europa e a razão pela qual a Itália está a sofrer mais do que outros

A Itália é o único país entre os principais países europeus (França, Alemanha, Espanha) onde a proporção de famílias que relatam pelo menos “algumas dificuldades” para fazer face às despesas em 2022 é superior a 63%. O Eurostat diz isso. Na verdade, a repartição por país mostra como a proporção de famílias que declaram pelo menos alguma dificuldade em fazer face às despesas em 2022 varia de menos de um quarto na Suécia, Alemanha, Países Baixos, Finlândia e Luxemburgo para 80,3% na Bulgária e 89,6%. % na Grécia. A Itália enquadra-se nesta categoria – ou pelo menos 63% do total – à frente da França, Polónia, Espanha e Portugal. A média europeia é de 45,5%. O inquérito do Eurostat dividiu a capacidade dos cidadãos para cobrir as suas despesas em seis categorias, de “muito facilmente” a “com grande dificuldade”.

“É um número impressionante, muito acima da média europeia. Os verdadeiros problemas com os quais o governo deve lidar são estes”, comentou o diretor económico do Partido Democrata, Antonio Misiani.

Uma situação desesperadora

Entretanto, a Associação para os Direitos dos Utilizadores e Consumidores posiciona-se sobre a situação em que se encontra a Itália. Isto fala, em termos inequívocos, de “um país numa situação desesperadora”. Citado no mesmo relatório do Eurostat. «Entre as diversas medidas que nos alertam para a situação do nosso país – afirma Aduc – hoje existem duas importantes. O primeiro é o inquérito do Eurostat que mostra que a Itália (dados de 2022) é o único país entre os principais países europeus (França, Alemanha, Espanha) em que 63% dos agregados familiares têm dificuldade em fazer face às despesas (a média europeia é de 45,5%). O segundo é um estudo da CGIA (Associação dos Artesãos e Pequenas Empresas) sobre a burocracia na administração pública (AP), que causaria danos no valor de 184 mil milhões de dólares anuais, mais do dobro da evasão fiscal (84,4 mil milhões, dados do Ministério das Finanças). .” Assim, a situação desesperadora, segundo Aduc, “não é um bom presságio, da qual, embora o governo nos diga que está a tomar medidas bastante milagrosas, não parece haver saída neste momento. Não porque as medidas económicas a aprovar sejam inadequadas, mas porque parecem ir na direcção errada. Toda a manobra em curso sofre de um problema: baseia-se no aumento da dívida pública e as despesas de reembolso parcial (muito parcial) não parecem credíveis.” A associação especifica o seguinte: “Para mencionar alguns: a venda da Air Italy à Lufthansa, tudo em alto mar e com legado O fascista pesado da Alitalia; um aumento na taxa de natalidade para aumentar o número de futuros contribuintes para preencher as lacunas que estão sendo feitas agora e nos próximos anos. É um aumento que deveria preocupar famílias porque se dão menos dinheiro para ter filhos, o que lhes custará, em geral, pelo menos cinquenta vezes mais, custos mais baixos de administração governamental e aumento das tarifas sobre o tabaco” é a lista da Aduc.