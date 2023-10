Pensões, em que países pagam menos impostos?

Campanha de Portugal Os reformados italianos no estrangeiro estão em crise: a partir do próximo ano, Portugal deixará de ser um dos paraísos dos reformados italianos (e não só deles). Aliás, a partir de 2024, Lisboa vai despedir-se do regime fiscal especial criado em 2009 dirigido aos residentes estrangeiros “não habituais”, ou seja, de todos os incentivos fiscais que Portugal garantiu até agora aos reformados e profissionais estrangeiros que escolheram o país . Como seu local de residência. O governo liderado pelo socialista António Costa disse não a um imposto fixo de 10% para os reformados (mas até 2020 a isenção era total) e de 20% para profissionais e nómadas digitais.. É fácil dizer a razão desta decisão: os estrangeiros ricos que chegaram a Portugal desde 2009 são uma das razões da subida dos preços dos imóveis nas grandes cidades. Segundo um estudo realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o custo da habitação aumentou entre 2012 e 2021 78% em Portugal, o que compara com uma média de 35% nos países da União Europeia. Só no ano passado, o salto foi de 11%.

Apesar da dedução imposta pelo governo, quem já usufrui destes benefícios em Portugal poderá continuar a fazê-lo durante o período previsto na lei, ou seja, 10 anos a contar da data da sua adesão.. Mas para quem está lá há muitos anos (havia pouco menos de mil reformados italianos antes de 2017 e pouco mais de 3.500 em 2021, segundo dados do INPS) o problema do que fazer no futuro é real. O mesmo se aplica a quem estava prestes a fazer as malas e mudar-se para a costa ibérica do Oceano Atlântico. Agora, quem quiser fugir de Bel Paese deve procurar outro lugar. Esperemos que com o tempo outros países que se inspiram em Portugal também não mudem de ideias.

Mas quem são os aposentados que deixaram a Itália? Temos certeza de que as razões são apenas econômicas? Vamos tentar responder a estas questões e também traçar um mapa de quais os países europeus e mediterrânicos que são centros fiscais para os nossos reformados.

Por que os aposentados italianos emigram? As pensões pagas no estrangeiro pelo INPS ascendem a 317.254, ou pouco menos de 3% de todas as pensões pagas. Tal como explicou o Instituto Nacional de Aposentações, que no dia 10 de outubro dedicou uma conferência ao tema dos “reformados migrantes”, a pandemia afetou fortemente este fenómeno. Até 2019, o número de pessoas que decidiram mudar-se para outro lugar ascendeu a cerca de 5.600-5.700 partidas, e em 2020 e 2021 caiu para uma média de cerca de 3.600 reformados, antes de aumentar novamente em 2022 para mais de 4.600 partidas.. No entanto, como explica Susanna Thomas, do Departamento Central de Pensões do INPS: O facto de os reformados italianos optarem por deixar a Itália para chegar a países exóticos não tem provas estatísticas significativas. E também um tema Países que oferecem vantagens económicas e financeiras não é uma explicação completamente satisfatória À migração de idosos, porque, com exceção de Espanha, os restantes destinos registam chegadas muito inconsistentes do ponto de vista estatístico e, sobretudo, o número de mulheres que para lá se mudaram é baixo. Estes países escolhem, nomeadamente, a Suíça, a Alemanha, a Espanha, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a França, a Bélgica e, em parte, a Grã-Bretanha como destinos. Além dos homens, estes são os países que juntos são os mais importantes do ponto de vista estatístico. Uma das vantagens destes países é que acolheram jovens trabalhadores italianos. Os aposentados italianos que se mudaram para lá são pais daqueles que encontraram trabalho e se estabeleceram nesses países. Um estudo apresentado pela North East Foundation afirma que o número de imigrantes italianos com idades entre os 20 e os 39 anos no resto da Europa aumentou para 1,3 milhões. O saldo de entradas/saídas com outros países será de 1 a 17, ou seja, um jovem europeu veio instalar-se em Itália neste período por cada 17 italianos que foram para outros países. O estudo diz que o fluxo migratório “corresponde ao da década de 1950, mas com 30% mais diplomados”.. Mas segundo o INPS, os números sobre os pais que seguem os filhos no estrangeiro são sempre subestimados, pois nem todos transferem a sua residência de Itália, querendo preservar os nossos cuidados de saúde. Diante de tudo isso, o Instituto Nacional de Aposentadoria sugere, para conter o fenômeno da migração dos pensionistas, que a melhor solução é devolver os jovens trabalhadores à Itália. READ Lamborghini Urus: potência "diabólica" de 666 cavalos

Como funciona na Grécia Falámos há muito tempo sobre o fenómeno dos migrantes da segurança social no jornal Corriere. Especialmente em 2020, quando Atenas decidiu seguir o caminho já seguido pela Itália (ou seja, impor um imposto alternativo de 7% durante cinco anos dirigido aos reformados que vivem no estrangeiro e que pretendem residir num pequeno município no sul com menos de 20.000 habitantes). Para incentivar os reformados estrangeiros a transferirem a sua residência fiscal para a Grécia, Atenas também impôs uma taxa fixa de imposto de 7% sobre todos os rendimentos auferidos no estrangeiro. Esse benefício dura 15 anos. O pedido deve ser apresentado à Autoridade Tributária Grega até 31 de março de cada ano.

Como funciona em Chipre? Chipre é um dos destinos que deve atrair os italianos devido ao seu clima, mas parece que não está no topo entre os países escolhidos pelos reformados italianos. Estranho, porque o custo de vida na ilha é baixo e tem a vantagem de ter 45 tratados de dupla tributação com vários países europeus (incluindo a Itália). O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Irpef) tem uma zona franca até 19.500€. Para um pensionista italiano que vive em Chipre, a pensão total é inferior a este limite. A taxa é paga de forma gradual, chegando a 35% se o seu rendimento for superior a 60.000 euros. Resumindo: não há taxa para quem tem uma pensão inferior a 1.500€; Para aqueles cujos preços variam entre 1.500 e 2.500 euros, a taxa é de 2,5%. Que passa a 3% para pensões que variam entre 2.500 e 3.500. Qualquer pessoa com uma pensão mensal bruta superior a 3.500 euros paga um imposto de 3,5%. O INPS paga atualmente menos de 200 pensões aos italianos residentes em Chipre. READ Como e onde fazer compras semanais mais barato com inteligência e evitar o desperdício

Como funciona em Malta? Malta é um destino ideal para negócios online, mas algumas centenas de reformados italianos também o escolheram (de acordo com dados do INPS) porque o sistema fiscal é muito benéfico. O regime de pensões de Malta visa atrair todos os pensionistas da UE. A taxa fixa é de 15% (mínimo 7.500€ por ano). Para ser incluído no regime, deve ser cidadão de um país europeu, mas não cidadão maltês, não ter emprego e ter uma pensão igual ou superior a pelo menos 75% do seu rendimento tributável total. Mas também comprar uma casa em Malta no valor de pelo menos 275 mil euros.

Como funciona na Tunísia? A Tunísia sempre foi um destino popular para quem quer passar os últimos anos ao sol. Ao longo dos anos, o Magreb tem tentado atrair reformados estrangeiros com um sistema fiscal que lhes proporciona uma parte gratuita dos rendimentos fiscais de 80%, limitando assim os impostos aos restantes 20%. Além disso, o chefe da família pode beneficiar de um desconto adicional. Relativamente ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, a taxa aplicada na Tunísia varia entre 0% (até 1.500 euros) e 35% (mais de 50 mil euros).

Como funciona na Espanha? Espanha também oferece benefícios fiscais para reformados estrangeiros, que aspiram em particular a mudar-se para as Ilhas Canárias, onde o sistema fiscal é o espanhol, e permite-lhes beneficiar de créditos fiscais ou deduções sobre rendimentos de fontes estrangeiras, incluindo deduções para despesas médicas . As taxas de imposto são mais baixas do que em Itália, mas as vantagens são especialmente para as pessoas com baixos rendimentos: a dedução fiscal máxima é de 6.500 euros para os reformados dos 65 aos 75 anos, e a partir desta idade sobe para 7.000 euros. READ Ferrero Rocher, a chegada da barra de chocolate: pela primeira vez em outubro - Corriere.it