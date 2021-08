A data já foi acertada

2025 será o ano em que teremos que dizer adeus ao telefone fixo para sempre. A expectativa do inglês é clara e os idosos pagam o preço.

Chegou a notícia que já estava no ar há algum tempo. Em breve, em alguns anos, teremos que Diga adeus ao telefone fixo E use apenas o seu smartphone. A data estimada na Grã-Bretanha é 2025, O ano em que o desenvolvimento tecnológico será completo e implacável para com um determinado segmento da população. Referindo-se aos idosos que amam o telefone fixo e veem o smartphone como um objeto difícil de usar. Nem todas as pessoas com filhos ou netos podem educá-los sobre o uso moderno de telefones celulares e muitos idosos Eles se encontrarão sozinhos em face da mudança.

A revolução já está acontecendo

O uso extensivo da Internet e a conveniência de usar um smartphone sempre à mão são sinais disso revolução digital quem está no lugar. Famílias e empresas irão aumentar cada vez mais a necessidade de conectividade com a Internet e comunicação rápida, apoiando o desenvolvimento tecnológico que está por vir. Muitos já desistiram do telefone fixo e muitos outros seguirão a mesma onda nos próximos meses e anos. Adeus – despedida Será oficial em breve Mas, esperançosamente, será acompanhado por uma gestão eficaz dos problemas que inevitavelmente surgirão.

O que você espera da mudança?

Um estudo comparou a mudança para Digital Terrestre 2012 Com o que em breve incluirá um telefone fixo. Nove anos atrás, o governo conduziu a população a uma transformação tecnológica e à interrupção da transmissão do sinal analógico. Hoje, teme-se que abandonar o antigo para mudar apenas para as chamadas digitais seja forçado e direcionado exclusivamente da indústria de telecomunicações.

Como resultado, vários serviços relacionados ao telefone sofrerão um impacto difícil de gerenciar. A atualização afetará sistemas de alarme, terminais de pagamento, telefones em elevadores e até velhas cabines telefônicas Apenas alguns de vocês saberão – em alguns lugares eles ainda são usados.

consequências preocupantes

Se a situação não for tratada adequadamente, ele a suportará consequências preocupantes. Pensamos nas pessoas que vivem em zonas rurais onde a Internet é difícil de aceder ou nos idosos que não são tecnologicamente práticos. A mudança para 2025 pode levar a diferenças difíceis de resolver.

Estudos na Grã-Bretanha, por exemplo, relataram que 6% da população não tem acesso à Internet. Vamos falar sobre 1,5 milhão de casas. Metade das pessoas com mais de 75 anos não consegue se comunicar e os problemas costumam ser de natureza econômica. A mudança para o celular ao abandonar o telefone fixo só deve acontecer se as operadoras de telecomunicações puderem garantir o acesso para todos nós Serviços de emergência Sem aumentar o gasto para quem hoje só tem telefone fixo.